Imst – Mit einem Filmprojekt im Rahmen des Geschichtsunterrichts über die Flucht ihres Mitschülers stellten Schülerinnen und Schüler des BRG Imst bereits vergangenes Jahr die Weichen für einen Ausflug, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird: ein Ausflug ins Herz der Europäischen Union.

Als einzige Tiroler Schulklasse qualifizierte sich die 5b bei dem Schulwettbewerb für die Reise nach Straßburg, um gemeinsam mit Jugendlichen aus insgesamt 23 Mitgliedsstaaten bei „Euroscola“ die EU-Institutionen hautnah erleben zu können.

Unlängst war es dann so weit und 14 Schülerinnen und Schüler der jetzigen 6b traten (finanziell unterstützt durch das Land Tirol) ihre dreitägige Reise an. Nach langer Busfahrt hieß es am nächsten Tag früh aufstehen. Um 8 Uhr betraten sie gemeinsam mit rund 500 anderen jungen Europäerinnen und Europäern den großen Plenarsaal. Dort stellten Vertreter jeder Klasse im vollbesetzten Plenarsaal ihre Schule und ihr Land vor. In quer durch die EU-Nationalitäten bunt gemischten Arbeitsgruppen erörterten die Teilnehmer Themen wie Migration und Integration, Jugendbeschäftigung und die Zukunft Europas. Dabei lernten sie auch die Institutionen und die Arbeitsweisen der EU kennen. Via Videokonferenz konnten die jungen Gastdelegierten schließlich Fragen an einen deutschen EU-Abgeordneten stellen. Während des ganzen Tages bekamen die Jugendlichen via Kopfhörer die Debatten per Dolmetscher übersetzt – so wie jene Parlamentarier, die sonst die Abgeordneten-Bänke drücken.

Nach einem anstrengenden zehnstündigen Sitzungstag ging es am nächsten Morgen nach kurzer Stadtbesichtigung zurück nach Tirol. Mit im Gepäck: viel Wissen und Erfahrung. Und ein unvergessliches Erlebnis. (np)