Kufstein – Das Inntalcenter, die Kufstein Galerien und das Kiss verwandelten gestern junge Chorsänger in Konzertsäle. 300 Schülerinnen und Schüler gaben im Rahmen des Festes der Stimmen beim Platzlsingen Kostproben ihres Könnens. Die Veranstaltung ist eine Ergänzung des Bezirksjugendsingens und fand heuer das erste Mal statt.

Der Ellmauer Volksschuldirektor Hermann Ortner hatte die Organisation übernommen: „Das Bezirksjugendsingen ist immer für Bewertungssingen gestanden. Mit dem Fest der Stimmen wollen wir, dass die Freude am Singen im Vordergrund steht, und nicht, wer von den Chören besser ist.“ Und zugleich ist es eine perfekte Werbung für das Schulsingen. Immerhin waren 15 Chöre von Volksschulen und Neuen Mittelschulen des Bezirks zu hören. Sie wechselten sich in Fünfergruppen in den drei Auftrittsorten ab und begeisterten überall die Zuhörer. Ortner, der den Landesvorsitz der Musikvolksschulen hat, weiß von einem hohen Stellenwert des Singens an den Schulen.

Dem Fest der Stimmen folgt­e das Wertungssingen, bei dem 12 Chöre im Stadtsaal auf der Bühne standen. Zehn dürfen am Landes­singen in Schwaz teilnehmen: Sie kommen von der VS Ellmau, der VS Schwoich, der NMS Rattenberg, der VS Reith i. A., der NMS Wildschönau, von der VS Oberlangkampfen und von der VS1 Wörgl. (wo)