Tannheim – Als Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen hat Oswald Sattler im deutschsprachigen Raum alles erreicht, was ein Volksmusiker erreichen kann. 15 Jahre lang stand die Musikgruppe an der Spitze. 1993 entschied sich der Südtiroler, eine Pause einzulegen, sich der Familie und der Landwirtschaft zu widmen. Nach drei Jahren kam Sattler zurück – als Solokünstler.

Innere Ruhe und Gelassenheit zu finden, das gelingt Oswal­d Sattler am besten in der Natur oder der Kirche. Wohl auch deshalb hat er inzwischen bereits sechs sakrale Alben veröffentlicht.

Wer Sattler live hören möchte, der hat am 28. Mai ab 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Tannheim die Möglichkeit. Sattler: „Ich möchte, dass die Menschen die Lieder und Texte ganz bewusst anhören. Das geht am besten im Rahmen eines Kirchenkonzertes.“

Karten sind ab 25 Euro beim TVB Tannheimer Tal erhältlich. (TT)