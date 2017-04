Von Hans Nikolussi

Ehrwald – Alte Bausubstanz in das neue Ensemble miteinzubeziehen, stellt Planer und Baufirmen bei der Bebauung des „Kende-Areals“ in der Zugspitzgemeinde vor große Herausforderungen. Trotz aller Probleme liegt man aber im Zeitplan und konnte kürzlich bei der Firstgleiche über den Baufortschritt informieren. Auf dem von der Gemeinde im Wege eines Baurechtes zur Verfügung gestellten Grundstückes in Zentrumsnähe entsteht ein von der Wohnungseigentum errichteter Komplex, der nach Fertigstellung zwölf Wohnungen für junge Familien, sechs Einheiten für Betreutes Wohnen, elf Einheiten Betreubares Wohnen, einen Stützpunkt für den Sozialsprengel sowie einen Standort des Roten Kreuzes enthalten wird.

Im denkmalgeschützten „Spinnhof“, in dem einst der Gründer der Wiener Philharmoniker und Dirigent Clemens Krauss residierte, und der mit viel Aufwand sorgfältig in des Gesamtprojekt integriert wird, sollen weitere vier Wohnungen sowie Räumlichkeiten für den Museumsverein und eine „Huagart-Stube“ Platz finden. Alles um einen großen Innenhof situiert.

„Leistbaren Wohnraum für Ehrwalder Familien zu schaffen und dabei die Senioren nicht zu vergessen, war die Intention bei der Planungs- und Findungsperiode“, meinte Bürgermeister Martin Hohenegg im Rückblick auf die Startphase im Jahr 2011. Er zeigte sich bei der Firstfeier angetan vom Baufortschritt.

Die Schwierigkeiten mit der Einbeziehung des Altbestandes in das Projekt und die gelungene Lösung durch den planenden Architekten Hanno Vogl-Fernheim beleuchtete der Geschäftsführer der Wohnungseigentum Walter Soier, der sich bei der Gemeinde und den bauausführenden Firmen für die Zusammenarbeit bedankte und weiterhin gutes Gelingen für das außergewöhnliche Projekt wünschte.

Im Frühjahr 2018 soll die Anlage bezugsfertig sein.