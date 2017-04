Von Simone Tschol

Ehrwald – Rein statistisch gesehen ist das Wandern eine ziemlich ungefährliche Freizeitbeschäftigun­g. Doch die Berge haben so ihre Tücken. Die häufigste Ursache für Unfälle im alpinen Gelände ist Selbstüberschätzung. Schon ein durch leichte Müdigkeit hervorgerufener „Stolperer“ kann verheerende Folgen haben. Oft bleibt dann nur ein einziger Ausweg: der Notruf.

172-mal mussten die Außerferner Bergretter im Vorjahr zu Hilfe eilen. 199 Personen wurden geborgen – darunter 25 Österreicher und 174 Ausländer. 83 davon überstanden das Abenteuer unverletzt, die meisten waren aber verletzt und für vier kam leider jede Hilfe zu spät. Fünfmal war auch die Such- und Lawinenhundestaffel an den Einsätzen beteiligt.

Bergrettungsbezirksleiter Markus Wolf konnte bei der Bezirksversammlung kürzlich in Reutte mit eindrucksvollen Zahlen aufwarten. „Bei diesen 172 Einsätzen waren 948 Bergretter insgesamt 1980 Stunden unterwegs.“ Auch die Aus- und Fortbildungskurse sowie Übungen wurden von den alpinen Helfern im Vorjahr rege besucht. Wolf: „Neben all den Einsätzen wurden 294 Übungseinheiten mit gesamt 5409 Stunden durchgeführt. An diesen Übungen hat jeder Bergretter durchschnittlich 9,6 Stunden teilgenommen.“

Die Bergrettung ist im Bezirk Reutte mit seinen zwölf Ortsstellen und 501 Bergrettern – davon 13 Frauen – sehr gut aufgestellt. Neben der individuellen Aus- und Fortbildung sind die Ortsstellen auch sehr darum bemüht, ausrüstungstechnisch auf dem neuesten Stand zu sein. Im Vorjahr konnte wieder einiges an Material, wie Titan-Gebirgstragen, Funkstationen oder Einsatzfahrzeuge angeschafft werden. Wolf: „Seit heuer sind alle zwölf Ortsstellen mit einem Defibrillator und Sauerstoff ausgerüstet. Auch die dazu erforderliche Medizin-Ausbildung, der Alpin-Medic, wird mit sehr hohem Interesse angenommen. Dies kommt nicht nur den Verunfallten am Berg, sondern auch der Bevölkerung zugute, da der ,Defi‘ natürlich auch im besiedelten Raum von der Leitstelle Tirol angefordert und eingesetzt werden kann.“

Die Anschaffung dieser Materialien und die Ausbildung sei für die Ortsstellen aber jedes Mal aufs Neue eine riesige Herausforderung, da dies aus eigener Kraft finanziert werden müsse.

Die Grundlage, um den stark zunehmenden Herausforderungen im alpinen Gelände gewachsen zu sein, bilden im Bezirk einzelne Bereichsreferenten. Wolf: „Ein gelungener Schachzug. Sie besorgen sich die neuesten Informationen und Techniken, tragen sie in die Ortsstellen, unterstützen die Kollegen beim Training und sind ein wichtiges Bindeglied zu den Landesreferenten.“

Im Bezirk Reutte sind Karlheinz Köpfle und Michaela Schweigl als Medic-Referenten im Einsatz. Das Ausbildungsressort decken Florian Kerber und Jörg Brejcha ab. Funk-Referent ist Wilfried Ried, Referent der Lawinen- und Suchhundestaffel ist Josef Mair und als Canyoning-Referent ist Peter Haider im Einsatz.

Dass auch der Zusammenhalt passt, bewiesen die Anwesenden bei der Bezirksversammlung. „Ich habe mich als Bezirksleiter sehr darüber gefreut, dass die Ortsstellenleiter und Stellvertreter ohne Ausnahme anwesend waren“, so Wolf. Auch Landesleiter Hermann Spiegl hat den Weg nach Reutte nicht gescheut.