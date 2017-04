Dölsach – Die Bühne der Passionsspiele, die heuer in 18 Vorstellungen an die 5000 Menschen beeindruckt haben, ist wieder abgebaut. Der Ausstellungsbetrieb im Museum Aguntum Stadt und im angeschlossenen archäologischen Landschaftspark startet somit planmäßig am Montag, 1. Mai. Auf die Besucher wartet bald auch Neues. So werden sie sich noch im Verlauf des Sommers auf eine so genannte „Lauschtour“ durch den archäologischen Landschaftspark, der laufend attraktiver gestaltet wird, begeben können, verrät der Obmann des Curatorium pro Agunto, Leo Gomig. An den ersten Hotspots im Gelände wird man über das Smartphone spannende Informationen abfragen können, die akustisch geliefert werden. Vom 1. Mai bis 10. Juni ist Aguntum jeweils montags bis samstags von 9.30 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet, im Anschluss bis 17. September auch sonntags. Danach stehen bis Saisonende, 26. Oktober, wieder montags bis samstags von 9.30 bis 16 Uhr die Türen offen. Führungen sind nach Anmeldung auch außerhalb dieser Zeiten möglich. (TT, func)