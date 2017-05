Wildschönau – Es war eine gelungene Veranstaltung am Sonntag beim „Baschtler-Bauern“ in Thierbach in der Wildschönau. Über 60 Züchter trieben rund 200 Stück hochwertige Rinder zum 50-jährigen Bestehen des Grauviehzüchtervereins Auffach-Wildschönau auf.

Mehr als 500 Zuschauer konnten sich bei prachtvollem Wetter an einer Leistungsschau erfreuen, die den hohen Stellenwert der Tiroler Grauviehzüchter präsentierte. Aus allen Teilen des Landes kamen die Züchter in das Hochtal Wildschönau und sparten nicht mit Lob über das gelungene Fest, an dem Simon Hörbiger jun. ein halbes Jahr gearbeitet hat.

Insgesamt sechs Vereine beteiligten sich an der Jubiläumsausstellung, wobei der Wildschönauer Stefan Thaler mit 21 ausgestellten Tieren der stärkste aller Aussteller war. Die meisten Gruppensiege gingen an die Züchter vom Zillertal, wo diese Rindergattung besonders gerne gehalten wird.

In der „Königsklasse“ wurden folgende Züchter ermittelt: Gesamtsiegerin Kühe: Schwalbe nach Artho I, Josef Deng – VZV Zillertal, Gesamt-Eutersiegerin: Steffi nach Semer, Stefan Thaler – VZV Auffach, Gesamt-Typsiegerin: Miriam nach Doldus, Simon Hörbiger – VZV Auffach, Gesamt-Reservesiegerin: Rosi nach Dinelo, Martin Sascha – VZV Absam-Thaur-Arzl, Gesamtsiegerin Kalbinnen: AT 045.606.228 nach Diomag, Johannes Mosern – VZV Zillertal.

Ganz stark präsentierten sich die Wildschönauer Züchter – einmal Chef-Organisator Simon Hörbiger mit einem Tagessieg, und der aus Thierbach stammende „Baschtler-Bauer“ Stefan Thaler, der ebenfalls zu den Tagessiegern zählte.

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger freute sich über das große Interesse an der Leistungsschau: „Eine großartige Werbung für die Landwirtschaft, genau so müssen wir das machen.“ (ts)