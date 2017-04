Von Claudia Funder

Lienz – Wer kennt sie nicht, die Hemmungen, die einen beschleichen, wenn man in einem anderen Land in einer Fremdsprache kommunizieren soll? Diese Scheu war bei einem Besuch italienischer Schüler in Osttirol rasch vergessen. 14 Jugendliche aus zwei Schulen in Trient waren im Zuge eines vom Land Tirol geförderten Euregio-Projektes bis gestern eine Woche lang zu Gast – und die Verständigung ging denkbar ungezwungen über die Bühne.

Die Handelsakademie Lienz hatte sich für das grenzüberschreitende Vorhaben beworben und war ausgewählt worden. Auf die Beine gestellt und organisiert war der mittlerweile zweite Austausch dieser Art seit Juni letzten Jahres worden – von Katja Fortunat, Italienisch- und Englischlehrerin in der HAK. 18 Lienzer Schüler waren bereits im September nach Italien gereist, um ihre Sprachkenntnisse aufzupolieren. Nun stand der mit Spannung erwartete Gegenbesuch an.

Die 16- bis 19-jährigen Gäste nahmen am regulären Unterricht sowie an speziellen Deutschkursen teil. Auf die junge Truppe wartete aber auch ein buntes Programm außerhalb der Schule. Um nur einige Punkte zu nennen: Im Zuge einer Stadtrallye durch Lienz galt es, knifflige Aufgaben zu lösen. Ein Ausflug auf die Dolomitenhütte gewährte einen atemberaubenden Blick auf die Bergwelt. Auf dem „Stundenplan“ stand auch eine Betriebsführung beim Waffelpro- duzenten Loacker. In der Mitmach-Konditorei wurde be-herzt selbst Hand angelegt.

Untergebracht waren die Italiener bei Osttiroler Schülern. Auch hier galt es, Deutsch zu sprechen. Die Verständigung klappte. Dass nicht immer alle Vokabeln abrufbar waren, tat der Sache keinen Abbruch. Beim gemeinsamen Essen und Freizeitaktivitäten lernte man das Gegenüber besser kennen. „Der Austausch ist eine tolle Möglichkeit, neue Freunde zu finden und gleichzeitig seine Sprachkenntnisse zu verbessern“, schwärmt etwa die HAK-Schülerin Magdalena Wasserer. „Es kam mir auch vor, dass man in solchen Situationen und mit Gleichaltrigen viel lockerer spricht. Man redet einfach – ohne nachzudenken.“ Und sie ergänzt: „Es entstehen wundervolle Freundschaften fürs Leben.“

Was in jedem Fall vermittelt wurde, ist ein offener Blick über die Grenzen. Profitiert haben beide Seiten. Eine Verlängerung des Projektes werde angepeilt, verrät Fortunat.