Von Marco Witting

Innsbruck – Fritz Tiefenthaler ist in den vergangenen Jahren als Landeskommandant auch zum Gesicht der Tiroler Schützen geworden. Zum dritten Mal stellt er sich heute der Wahl, mit „leicht verändertem Team“ und einem vollen Programm für 2017 und 2018. Tiefenthaler und seine Mannschaft, es gibt keine Gegenvorschläge, wollen bereits im Herbst den groß angelegten Reflexionsprozess „Nachdenken über uns“ abschließen. Denn das kommende Jahr steht ganz im Zeichen des Gedenkens.

Mit 17.371 Schützen und Marketenderinnen in 235 Kompanien zählt der Bund der Tiroler Schützenkompanien zu den größten Traditionsverbänden im Alpenraum. Rund 1000 Teilnehmer aus allen Landesteilen werden heute in Innsbruck zur Bundesversammlung und der turnusmäßigen Neuwahl der Bundesleitung erwartet. Den Auftakt des Tages bildet ein Gottesdienst in der Jesuitenkirche. Zuvor geht es für die Delegierten an die Wahlurne. Zwei Funktionen in der Bundesleitung werden neu besetzt. Das Gros des Teams bleibt neben Tiefenthaler. Highlight für Zaungäste sind dann der Landesübliche Empfang (ca. 12.15 Uhr) vor dem Congress und ein Marsch der teilnehmenden Formationen durch die Altstadt.

Es wird aber nicht der einzige große Schützentag in diesem Jahr bleiben. Der moderierte und breit angelegte interne Nachdenkprozess des Schützenbundes soll im September in einer außerordentlichen Versammlung einen Abschluss finden. „Es gibt aktuell immer wieder Sitzungen und Diskussionsgruppen. Wir sind derzeit dabei, die Beiträge aus den einzelnen Gruppen zusammenzufassen“, erklärt Tiefenthaler. Die Gespräche, das Reflektieren, das Überdenken auf breiter Basis komme gut an, erklärt der Landeskommandant. Es gebe hier sehr ernsthafte Diskussionen. Tiefenthaler: „Auch ich bin überrascht von der Ernsthaftigkeit und wir konnten sehr viele Dinge schnell umsetzen.“ Die Grundsätze würden dabei von den Teilnehmern nicht in Frage gestellt werden, vielmehr gebe es „Interpretationsversuche, in denen Begriffe wie Heimat, Kirche etc. in der heutigen Zeit definiert werden“.

Der Prozess soll dann mit einem Grundsatzpapier am 9. September abgeschlossen werden. Auf der heutigen Sitzung will man die Delegierten informieren und auf den aktuellen Stand im Nachdenkprozess bringen. Generell ist für Tiefenthaler aber auch klar: „Wir müssen hier auch aufpassen, dass die Antworten daraus nicht verfranst werden.“

Neben dem Blick in die Zukunft der Schützen kommt im kommenden Jahr ein Blick zurück auf die Mitglieder zu. 100 Jahre nach Ende des Weltkrieges, 100 Jahre Landesteilung. „Wir wollen hier einen Schwerpunkt setzen und ganz massiv auf die Zusammenarbeit zwischen den Landesteilen hinweisen. Dabei auch aufzeigen, was geschieht und was noch möglich ist. Wir als Schützen wollen dabei auch die Gemeindepartnerschaften mit Südtirol anregen“, erklärt Tiefenthaler. Sichtbares Zeichen der Erinnerung an die Opfer und das Leid vor 100 Jahren soll etwa die Renovierung einer Kapelle auf Sardinien sein, wohin einst die ersten Kriegsgefangenen aus Tirol gebracht wurden. Man wolle nicht demonstrieren, sondern in „großer Würde und Zurückhaltung“ das Jahr in „Erinnerung an die Vorfahren“ begehen.