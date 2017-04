Von Alexander Paschinger

Imst – Acht Tage. So lange hätten die Tiroler Brot im Jahr, wenn sie sich allein vom eigenen Getreide ernähren müssten. „Von den einst über 14.000 ha Getreideäckern in Tirol sind 604 ha übrig geblieben, ca. ein Viertel davon ist Brotgetreideanbaufläche, der Rest wird als Futtergetreide verwendet und ist wertvoller Teil der Fruchtfolge“, wird auf der Homepage der Umweltanwaltschaft zum Thema alte Getreidesorten festgehalten.

Wo sonst als in der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) Imst könnte daher besser ein Tag der Regionalität zum Thema „Unser Getreide“ abgehalten werden? Die 320 Schüler aus dem Oberland und Außerfern halfen, am Freitag einen vielschichtigen Informationstag zu gestalten, der eines der wichtigsten Nahrungsmittel näherbrachte. Doch gab es nicht nur Wissenswertes, sondern vor allem auch Kulinarisches rund um das heimische Getreide. Und über allem hing der angenehme Duft von Backstube.

Der Tag solle „Bewusstsein schaffen“, sagt LLA-Direktor Josef Gstrein im TT-Gespräch: „Wir wollen die Idee in die Köpfe der Schüler säen.“ Das Interesse sei nämlich vorhanden. „Noch ist der Getreideanbau eine Nische – aber eine ausbaubare.“

„Brot braucht jeder“, unterstreicht der LLA-Schüler Michael Frank aus Fließ, der im Seminarraum Interessierten Einblick in den Getreideanbau gibt. Ihm hat es die Fisser Imperialgerste angetan, freilich zählt er aber auch die anderen heimischen Tiroler Sorten auf: „Da gibt es den Rinner Winterweizen, den St. Johanner Winterroggen, den Kolbendinkel, den Obernberger Schwarzhafer oder auch den Pitztaler Gelben“ – das ist im übrigen der Pitztaler „Tirggen“. Michael könnte sich einen Anbau zuhause durchaus vorstellen, „wenn der Hektarertrag passt“. Und wenn etwa das Bierbrauen mit heimischer Gerste in Tarrenz weiter fortgesetzt werde. Sein Schulkollege Johannes Handle aus Oetz ist ebenfalls nicht abgeneigt: „In unserem typischen Inntalklima gedeiht Getreide ganz gut.“ Zu bedenken seien aber die Fragen der Abnahme der Ernte, das Dreschen oder das Säen – „überhaupt die ganzen Maschinen“.

„Wir haben im Oberland Trockengebiete, die sich für den Anbau sehr gut eignen“, betont Direktor Gstrein. Und so manche alte Sorte eigne sich auch für raue Lagen bis zu 1400 Metern Seehöhe.

Die Besucher des Tages der Regionalität konnten sich am Freitag jedenfalls über die Aktivitäten in der Imster Landwirtschaftsschule und die Möglichkeiten des heimischen Getreides überzeugen – auch auf der geschmacklichen Ebene. Und so wurden die Kostproben der lokalen Bäcker, die verschiedenen Produkte der LLA sowie die gekochten und präsentierten Schmankerln eifrig verkostet.