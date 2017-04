Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Arbeit mache oft krank, heißt es. Burn-out, Mobbing, zu viel Stress. Doch Arbeit könne die Gesundheit auch fördern, meint Karl-Heinz Alber, Geschäftsführer des Psychosozialen Pflegedienstes Tirol (PSP). Allerdings haben psychisch erkrankte Menschen laut Alber schlechte Karten am Arbeitsmarkt. „In Tirol gibt es kaum 15 dauerhafte Arbeitsplätze für unsere Klienten“, sagte Alber beim Tag der offenen Tür am Donnerstag in St. Johann. Dort feiert die Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen.

Alber wünscht sich, dass es mehr sozioökonomische Betriebe gebe, die psychisch erkrankten Menschen eine Chance bieten. „Denn die meisten können durchaus sieben oder acht Stunden am Tag arbeiten. Dafür sind zwei Voraussetzungen wichtig. Erstens darf die Arbeit nicht zu komplex sein – und zweitens muss sie stressfrei organisiert sein“, erklärt er.

Zwar gibt es beim PSP St. Johann eine Arbeitsinitiative, die den Menschen ermöglichen soll, ins Berufsleben wieder einzusteigen. Doch die Möglichkeiten beschränken sich derzeit auf Hausmeister-Tätigkeiten in einer Schule sowie in einem Hotel im Bezirk. „Arbeit ist für unsere Klienten wichtig, da sie in unserer Gesellschaft eine hohe Wertigkeit hat“, so Alber.

Die meisten der 93 Klienten in St. Johann sind an Schizophrenie oder affektiven Störungen wie Depressionen erkrankt, erklärt Bereichskoordinatorin Claudia Grube­r. Der gemeinnützige Verein bietet ihnen kostenlose und anonyme Beratung und Unterstützung an. „Außerdem haben wir verschiedene Beschäftigungsgruppen, zum Beispiel eine Koch- und Werkgruppe. Außerdem betreuen unsere elf Mitarbeiter eine Wohngruppe“, sagt Gruber.

Die durchschnittliche Betreuung für einen Klienten dauert zwei bis zweieinhalb Jahre. 61 Prozent sind laut Gruber Frauen, 39 Prozent Männer. Das liege aber nicht daran, dass Frauen häufiger an psychischen Erkrankungen leiden. „Sie suchen nur eher Hilfe als Männer.“

Da viele Betroffene keinen Antrieb mehr haben und daher nicht in der Lage sind, selbst Hilfe zu suchen, bietet der PSP auch häusliche Besuche an. „Meistens bitten Angehörige darum, dass sie zu uns kommen, weil sie nicht mehr weiterwissen. Wir gehen dann zu den Betroffenen nach Hause und führen ein Erstgespräch“, sagt Gruber. Mehr Infos finden Betroffene sowie Angehörige im Internet unter www.psptirol.org.