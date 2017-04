Von Angela Dähling

Mayrhofen – 110 Lehrer, Schuldirektoren, Eltern- und Schülervertreter, Politiker, Vereins- und Wirtschaftsvertreter trafen sich gestern im Europahaus. Bei der österreichweiten ersten regionalen Bildungskonferenz arbeiteten sie am passgenauen Bildungskonzept für Schüler der „Modellregion Bildung Zillertal“ (BMZ) weiter. Die Vorarbeit dazu fand in den vergangenen Jahren u. a. an den sieben Neuen Mittelschulen des Tales statt (die TT berichtete).

Alfred Berger, Professor für Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Generationenverhältnisse und Bildungsforschung an der Uni Innsbruck, machte die vielen Veränderungen deutlich, auf die in puncto Bildung und Erziehung zu reagieren sei. Partnerschaften werden schneller aufgelöst, weil der Anspruch an eine Zweckgemeinschaft dem Wunsch nach Liebe gewichen ist. So müssen jährlich rund 15.000 Kinder bis 18 Jahre eine Trennung verarbeiten. Das wirkt sich auf schulische Leistungen aus. Doch nicht die Familienform, sondern die erzieherische Kompetenz der Eltern sei entscheidend, wie gut Kinder mit diesem Wandel umgehen können. „Nicht die Partnerschaft, sondern die Eltern-Kind-Beziehung ist die stabilste Achse“, erklärte Berger. Viel mehr Zeit als einst ihre Eltern – nämlich rund 8,5 Stunden täglich – verbringen Kinder heute in der Schule. Das Bewusstsein für die Bedeutung der Bildung sei gestiegen, ebenso der Leistungsdruck. Dennoch würden sich Kinder heute wohler in der Schule fühlen als einst. Statt Bloßstellen und Abwerten der Schüler durch Lehrer bestehe heute die Beziehung Schüler-Lehrer aus mehr Wertschätzung und Respekt. Der rasante Wandel etwa in der Kommunikationstechnik führe dazu, dass vermehrt versucht werde, von Gleichaltrigen zu lernen, weil die ältere Generation hier mit ihrem Wissen ansteht. Auf all diese Veränderungen will man in der Bildungsmodellregion reagieren.

LR Beate Palfrader bestätigte gegenüber der TT, dass im Herbst 2018 das Oberstufenrealgymnasium in Zell seine Pforten mit einer ersten Klasse öffnen werde. Derzeit sei man mit dem Raumkonzept beschäftigt und wolle hier anfangs auf freie Kapazitäten an der NMS und den Tourismusschulen zurückgreifen. Ab Sommer werden Anmeldungen für das vierstufige Gymnasium entgegengenommen.