Von Michaela S. Paulmichl

Mils, Hall i. T. — Ein Café gleich ums Eck, das Stadtzentrum zum Spazieren und Bummeln nicht weit entfernt: ein Wohnort ganz nach dem Geschmack von Dora Tanzer, die vor Kurzem in ihr neues Zuhaus­e in Hall übersiedelt ist. „Jetzt ist es endlich so weit, ich bin ausgezogen", sagt eine Frauenstimme aus dem kleinen Lautsprecher, der an ihr Tablet angeschlossen ist. Unterstützende Kommunikation nennt sich das System, das Menschen mit Behinderung den direkten Kontakt mit anderen ermöglicht.

Sechzig Jahre lang war das große Wohnheim in Mils ihr Zuhause, dessen letzter Name Soziales Zentrum nun in Netzwerk St. Josef geändert wurde. Dora Tanzer war erst zwei Jahre alt, als sie dort einzog und in der damaligen Abteilung „Wiederherstellungsanstalt für körperbehinderte Kinder" unterkam. 15 Jahre zuvor war den Bewohnern nicht einmal die Existenz erlaubt, 1940 wurden 69 Menschen in die NS-Tötungsanstalt Hartheim bei Linz gebracht.

Im Laufe der Jahre veränderte sich die 1898 gegründete Einrichtung der Barmherzigen Schwestern, die auch auf der Liste jener Heime steht, in denen Kinder misshandelt wurden. Mit einem sich wandelnden Verständnis gegenüber Menschen mit Behinderung etablierten sich therapeutische Angebote, Ausbildung und Beschäftigung. Die nun anstehende Auflösung einer Struktur für einst 140 Bewohner ist der nächste, radikale Schritt und trägt der UN-Konvention für Menschenrechte Rechnung. Darin verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu schützen. Zu den Grundsätzen zählen „die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen" sowie „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft".

Für Dora Tanzer, die seit 1972 mit 17 anderen Klienten in der Wohngemeinschaft „Symphonie" gelebt hat, bedeutet der Umzug in die barrierefreie „WG Schönegg" mit fünf Mitbewohnerinnen eine Trennung von Wohnen und Arbeit in der Werkstätte in Mils. Auch das fällt in den Bereich „normales Leben", wie Betreuerin Corina Bellmann sagt. Sie hilft den Frauen in der kleinen Gemeinschaft — „dass hier nur Damen leben, haben sie sich selbst so gewünscht" — auch beim Einrichten. In Möbelhäusern werden je nach Geschmack Betten und Schränke ausgesucht, und auch Farbe und Muster der Vorhänge in ihrem Zimmer bestimmen die Bewohner selbst.

Schönegg ist eine von drei WGs mit insgesamt 33 früheren Bewohnern von Mils, wo noch 80 Menschen leben. Eine weitere ist bereits in Planung, berichtet Klaus Burger, Gesamtleiter des Netzwerks St. Josef. Der neue Name soll die Weiterentwicklung unterstreichen: „Vision 2020" heißt das Projekt, bei dem Barrieren überwunden werden sollen. „Wir müssen umdenken, uns öffnen." Auch andere Behinderteneinrichtungen könnten miteinbezogen werden, etwa wenn deren Werkstätten näher liegen. Alleine werde man es nicht schaffen, „wir brauchen auch die Unterstützung von Gemeinden".

„Ich habe noch Angst vor neuen Dingen. Ich habe fast mein ganzes bisheriges Leben in Mils verbracht", sagt die Stimme. Die Frau mit dem modischen Halstuch, für die sie spricht, freut sich aber schon lange auf den Umzug. „Mein Zimmer ist toll." Darin stehen noch Umzugskartons, aber die Bücher reihen sich schon in den neuen Regalen aneinander, und über dem Bett baumelt ein bunter Stoff-Schmetterling.

Und ob die Bewohner Pizza essen wollen oder Suppe: „Wichtig ist, dass sie es nicht einfach vorgesetzt bekommen", sagt Burger. „Dass sie mitent-scheiden können und sogar mitkochen. Wer diesen Unterschied nicht erkennt, hat nichts verstanden."