Innsbruck – Maiandachten gehören in Tirol zur gelebten Tradition. So auch im Dom zu St. Jakob in Innsbruck. Der Auftakt zur heurigen Andachtsreihe wird heute um 18.30 Uhr begangen. Auch an allen weiteren Dienstagen im Mai (9., 16., 23. Mai) finden diese Andachten mit „Tantum ergo“ und sakramentalem Segen im Dom vor dem berühmten Gnadenbild „Mariahilf“ statt. Lediglich am 30. Mai wird die Andacht entfallen, weil an diesem Abend Alt­erzbischof Alois Kothgasser anlässlich seines 80. Geburtstages ein feierliches Pontifikalamt zelebrieren wird. Das am meisten verbreitete Maria-Gnadenbild befindet sich seit 367 Jahren im heutigen Dom. Allein im deutschsprachigen Raum gibt es über 500 Mariahilf-Verehrungsorte. (TT)