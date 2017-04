Innsbruck – Ausgehend vom „People’s Climate March“ in Washington wurden am Samstag in 300 Städten Demonstrationen für eine klimagerechte Welt abgehalten – auch in Innsbruck. Während sich etwa in Wien laut Greenpeace an die 2500 Demonstranten beteiligten, hatte das Anliegen in Innsbruck gerade einmal 40 Bewegte auf die Straße gelockt. Von der Nordkette blitzte noch der frisch gefallene Neuschnee – vielleicht nicht das beste Argument, um bei einer Kundgebung mit dem Untertitel „Protect our Winters“ – „Schützt unsere Winter“ mitzumachen. Gleich acht Tiroler Initiativen – von Greenpeace über grüne und sozialistische Studenten bis hin zum Klimabündnis – hatten zum Mitmachen aufgerufen. Aber nicht mehr als ein Häufchen hatte sich in der Maria-Theresien-Straße schließlich in Bewegung gesetzt.

Andrä Stigger, Geschäftsführer Klimabündnis Tirol, malte am Mikrophon das Bild einer Gesellschaft, die im Auto auf einen Abgrund zurase und die Augen schließe. LHStv. Ingrid Felipe nahm jeden Einzelnen in die Pflicht, um als kritischer Konsument das System zu ändern. Organisiert wurde alles von Mesut Onay, Kulturverein Evrensel. (hm, APA)