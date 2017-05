Lienz – Seit über 20 Jahren, genau seit 1996, gibt es die Männerberatungsstelle „Mannsbilder“ bereits in Innsbruck, sie bietet Außenstellen im Tiroler Ober- und Unterland an. Ab sofort gibt es das volle Programm auch in Osttirol. Die Männerberatung hat in Lienz offiziell ihre Arbeit aufgenommen.

Martin Christandl. Leiter der Männerberatung Mannsbilder in Tirol, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir vor Ort engagierte Männer gefunden haben, die bei uns mitarbeiten. Andreas Huber, Thomas Goller und Stefan Leibetseder werden jeden Dienstag von 17 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung Burschen und Männer beraten.“

Professionelle Hilfe wird in Krisensituationen wie bei Problemen in Partnerschaft und Sexualität, am Arbeitsplatz oder in der Schule, bei Erziehungsproblemen, Fragen zu Eherecht und Unterhaltsverpflichtungen, Kontaktschwierigkeiten und Orientierungslosigkeit angeboten, um nur einige zu nennen. Unterstützung erfolgt auch im Anliegen, der Verantwortung als Vater nachzukommen.

Kontakt: Amlacher Straße 2, Stiege 3, 2. Stock, Tel. 0650-6036836. Erste Kliententermine sind bereits vereinbart. Das Beratungstrio ist auch unter beratung.lienz@mannsbilder.at erreichbar. (TT)