Lienz – Wie schon in den vergangenen Jahren lädt der Osttiroler Verein „Hand in Hand für und mit behinderten Kindern“ auch heuer wieder zu einem Familienfest für alle ein – und zwar am kommenden Samstag, 6. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in und vor der Stadtbücherei Lienz. Ziel von Aktionen wie dieser ist, noch bestehende Vorurteile und Unsicherheiten auszuräumen – in ungezwungenen Begegnungen.

Um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen, entschied man sich zu einem besonderen Schritt. Auf dem Lienzer Johannesplatz wurde am Wochenende ein Seifenblasen-Flashmob organisiert, an dem sich rund 150 Personen beteiligten. Groß und Klein hatten an der spontanen Aktion gleichermaßen Spaß, als sie Tausende schimmernde Schwebekugeln in die Luft pusteten und damit bei den Passanten in der Lienzer Innenstadt gehörig für Aufmerksamkeit sorgten. Pia Schlichenmaier, Obfrau des Vereins, betont, dass alle Familien – egal ob die Kinder eine Behinderung haben oder auch nicht – herzlich zum Fest für alle geladen sind.

Der Eintritt ist frei. Auf die Besucher wartet wieder ein buntes Programm mit Hüpfburg, Kasperltheater (ab 11 Uhr), Kinderschminken und einer Foto-Ecke. (TT)