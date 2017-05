Stams – Was wäre, wenn in einer Schule während des Unterrichts gleich an zwei Stellen ein Feuer ausbricht und sich die Evakuierung aufgrund der Brandlage im Gebäude äußerst schwierig gestaltet? Um für einen eventuellen Ernstfall gewappnet zu sein, erprobten rund 150 Mitwirkende der Feuerwehren des Abschnittes Silz, der Polizei und des Roten Kreuzes den Ernstfall im Gymnasium Meinhardinum. Laut Drehbuch setzten zwei Schüler im Erdgeschoß des Neubaus einen Müllkübel in Brand, wodurch es zu einer großen Rauchentwicklung kam. In der darauf folgenden Panik verletzten sich mehrere Schüler und eine Person erlitt im Stress einen Schlaganfall und musste über die Feuerleiter geborgen werden.

Nur wenige Minuten nach dem ersten Brandalarm kam es im Stiegenhaus des denkmalgeschützten Altbaus zu einem weiteren „Feuer“. Die Schüler der beiden oberen Stockwerke mussten mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt wurden rund 600 Personen evakuiert, die Unverletzten ins Schigymnasium verlegt und die rund fünfzehn verletzten Personen im Stift erstversorgt.

Die Einsatzleiter der Blaulichtorganisationen zeigten sich mit dem Ablauf der Übung zufrieden, zumal es sich beim Gymnasium um „kein einfaches Gebäude“ handelt, wie auch Bezirksfeuerwehrinspektor Josef Wagner resümierte. „Vor allem, wie man eine große Anzahl an Unverletzten sammelt und die Vollzähligkeit feststellt, konnten wir gut nachvollziehen“, beschrieb Bezirksrettungskommandant Martin Dablander den großen Nutzen der Zusammenarbeit mit der Schule. „Wir haben jetzt zum ersten Mal den Eindruck, dass das, was wir uns am grünen Tisch überlegt haben, im Ernstfall auch wirklich funktioniert“, freute sich auch Direktor Georg Jud über den reibungslosen Ablauf der Feuerübung. (ado)