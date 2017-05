Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der große Verzicht – Reuttes Politspitze lässt den eigenen Wagen den ganzen Mai über stehen. Trotz voller Terminkalender wollen es Bürgermeister Alois Oberer und Vizebürgermeister Michael Steskal wissen. Bei etwas gutem Willen soll es doch möglich sein, das eigene Auto in der Garage zu lassen, sind sie überzeugt. Die selbstgewählte Kasteiung hat sofort Folgen. Oberer kann zum Beispiel seinen Enkel im Mai nicht am Morgen in die Kindergruppe bringen. Und zu einer Naturparkbesprechung in Elmen wird er von einem Bürgermeisterkollegen mitgenommen werden. Steskal, im Zivilberuf Rechtsanwalt, muss auch jede Menge Verrenkungen vollführen, um seine Termine zu koordinieren. Der Advokat wird etwa zu einem Verhandlungstermin am Landesgericht gleich im Auto des Klienten mitfahren. Ein zweites Date mit der Landeshauptstadt will er mit dem Zug bestreiten.

Gemeinsam wollen die beiden, die auf dem Bike ausdauernde Sportler sind (Oberer ist letztes Jahr mit seinem Sohn sogar den Transalp mitgefahren), ein Zeichen gegen die Verkehrsflut im Markt und im ganzen Bezirk setzen. Immerhin hält das Außerfern laut Oberer den zweifelhaften Rekord, der Bezirk mit der höchsten Autodichte Tirols zu sein. Mit Fahrrad, öffentlichen Verkehrsmitteln oder als Mitfahrer soll die Zeit überbrückt und bewältigt werden. In der vergangenen Gemeinderatssitzung informierte der Marktchef die Mandatare und forderte sie auf mitzumachen. „So gut wie möglich halt. Ich sehe schon ein, dass das nicht bei allen geht. Wie soll zum Beispiel Barbara (Brejla, Tierärztin – Anm. d. Red.) schnell nach Pinswang kommen, wenn eine Kuh kalbt?“

Obwohl sich Reutte unter Oberers Ägide schon einen Namen als fahrradfreundlicher Ort geschaffen habe, will er nun eins draufsetzen. Für den gesamten Mai wird das Motto „Reutte fährt Rad“ ausgerufen. Verschiedenste Aktionen sind geplant. Unter anderem werden Radfahrer, die im Markt angetroffen werden, spontan mit einem Frühstücksgebäck belohnt. Am 2. Juni wird in Reutte ein gemeinsamer Radtag plus Fahrradbörse veranstaltet. Dann wollen Oberer und Steskal auch Bilanz ziehen – über Mühen und Glückserlebnisse während ihres Autofastens.

In der Gemeinderatssitzung löste ihr Vorhaben auch gleich eine Scherzbemerkung GR Günther Salchners aus. „Der Führerschein wurde euch aber nicht abgenommen?“, witzelte er. Oberer fand die anschließende Lachsalve im Saal wenig lustig und ließ ein knappes „Selbstverständlich nicht!“ folgen. Auch Steskal erklärte sofort, im Besitz einer Lenkerberechtigung zu sein.