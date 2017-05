Von Harald Angerer

Kirchberg – Wohin mit den Kindern in den Sommerferien? Diese Frage stellen sich Eltern immer öfter. Vor allem, wenn beide Elternteile berufstätig sind, oder für Alleinerzieherinnen sind die langen Sommerferien eine große Herausforderung. Immer mehr Gemeinden bieten deshalb eine Sommerbetreuung an.

In Kirchberg wurde diese nun ausgebaut und damit im Sommer auch die letzte Lücke geschlossen. Bisher gab es zwei Wochen ohne Betreuungsangebot. Erstmals wird es heuer aber den ganzen Sommer über eine Betreuung geben. „Wir sind eine sehr starke Tourismusgemeinde und es gibt viele Familien, wo beide Elternteile in der Hauptsaison arbeiten müssen. Es war einfach wichtig, dass wir hier eine Lücke schließen“, schildert Gemeinderätin und Obfrau des Sport-, Vereins- und Jugendausschusses, Claudia Hagsteiner.

Die ersten sechs Wochen wird es somit in Zukunft drei Gruppen geben, und die letzten beiden Ferienwochen nur noch zwei. „Wir haben eine Bedarfserhebung unter den Eltern gemacht und gesehen, dass in den letzten beiden Wochen weniger Nachfrage ist, deshalb haben wir da nur noch drei Gruppen“, sagt dazu Bürgermeister Helmut Berger. So sind es in den ersten Wochen bis zu 60 Kinder, die das Angebot in Anspruch nehmen. In den letzten beiden Wochen immerhin auch noch zwischen 20 und 40 Kinder.

Die drei Gruppen werden in zwei Kindergartengruppen und eine Volksschulgruppe aufgeteilt. „Der Bedarf ist bei den Kleineren größer und Schüler aus der Neuen Mittelschule kommen in die Volksschulgruppe“, schildert Hagsteiner. Für die Betreuung wurden bisher Praktikantinnen angestellt. Auch hier gibt es eine Änderung, so wird eine Kindergartenpädagogin die Betreuung leiten, assistiert von Stützkräften, die schon jetzt im Kindergarten tätig sind.

Kein Betreuungsangebot gibt es in Kirchberg noch in den Semster-, Oster- und Herbstferien. „Das ist sicher ein Thema für die Zukunft“, betont Hagsteiner.