Von Agnes Dorn

Imst – Einen Generationswechsel gab es bei der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Imst am Freitag. Einige Funktionäre verließen das Team, um Jüngeren Platz zu machen. Allen voran legte Obmann Markus Welzl nach 16 Jahren Obmannschaft sein Amt in die Hände der bisherigen Jugendteamleiterin Tini Gastl. Martin Flür übernimmt die „Komm Mit“-Gruppe von Richard Grüner, der diese 26 Jahre lang leitete, und Alpinreferent Norbert Zobl machte Christine Welzl Platz. HG-Obmann Jürgen Thaler verließ das Alpinteam, ihm folgte Marco Pfefferle nach. Brigitte Niederbacher und Helmar Lanbach wurden als Obfraustellvertreter, Andrea Gottstein als Schriftführerin und Tanja Ludescher als Finanzreferentin wiedergewählt.

Ganz auf Markus Welzl verzichten muss die Sektion auch in Zukunft nicht, denn immerhin bleibt der Instruktor Hochalpin als Verantwortlicher für die Muttekopfhütte erhalten. Und in dem Bereich geht die Arbeit bekanntermaßen so schnell nicht aus. „Die Hütte ist eine Sparkasse, da ist immer was zu tun“, so Welzl. 2016 waren vor allem durch die zwei großen Unwetter im Juni und Juli große Wegabschnitte zur Hütte schwer beschädigt. Bis zum heutigen Tag haben die Unwetter den Alpenverein 25.000 Euro gekostet. Außerdem steht heuer noch das letzte Zimmer im Dachboden auf der To-do-Liste von Welzl.

Das 2015 sanierte Kraftwerk lieferte in Summe im vergangenen Jahr mehr Strom als ursprünglich berechnet und das, obwohl im Winter der Rechen zufror und das Kraftwerk dadurch einige Monate ausfiel.

Finanziell steht die Sektion gut da, trotz der höheren Ausgaben durch die Wegsanierungen. Insgesamt beliefen sich die Einnahmen auf 300.000 Euro, die Ausgaben auf 212.000 Euro. „Für heuer sind 98.000 Euro an Ausgaben budgetiert“, führte Finanzreferentin Tanja Ludescher aus.

Auch beim Klettern zeigt sich die insgesamt 2820 Mitglieder (davon 750 Kinder und Jugendliche) zählende und damit im Oberland größte Sektion des Alpenvereins sehr erfolgreich, wie Sportkletterreferent Andreas Knabl darlegte: So trainieren 92 betreute Kinder, Jugendliche und Erwachsene in acht Gruppen unter der Anleitung von elf ehrenamtlichen Betreuern insgesamt 16 Stunden pro Woche. Die 18 Athleten der Wettkampfgruppe konnten von Wettbewerben wie den österreichischen Meisterschaften oder dem Bundesjuniorcup 33 Podestsiege mit nach Hause nehmen.