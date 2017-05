Imst – „Mit so einer großen Zahl an Teilnehmern hätte man nie gerechnet“, zeigte sich der Chef des Organisationskomitees, Elmar Monz aus Nauders, nach der Schau sichtlich zufrieden. „Besonders stolz waren wir auf die 30 Jungzüchter und Bambinis, die mit der Vorführung ihrer Tiere ein starkes Zeichen setzten.“ Obwohl das Agrarzentrum West in Imst bereits oft den Rahmen für Leistungsschauen bildete, standen bei der 1. Gebietsausstellung Oberland erstmals nicht Braun- und Grauvieh, sondern Kalbinnen und Kühe aus der Region der Rassen Fleckvieh und Holstein sowie der Gen-Erhaltungsrassen Jersey, Tuxer und Pustertaler Sprinzen im Mittelpunkt. 277 Katalognummern lassen darauf schließen, dass die ursprünglich genannten offiziellen Zahlen von 150 Tieren aus 56 Betrieben durch späte Nennungen nochmals übertroffen wurden.

Die Rinderzucht bildete bereits vor rund 8000 Jahren die Voraussetzung für die Sesshaftigkeit des Menschen. Damals noch vorrangig als Zugtiere und Lieferanten von Häuten – erst in zweiter Reihe von Fleisch und Milch – von existenzieller Bedeutung, steht heute neben Fleisch und Milch auch die Landschaftspflege unter den Nutzfaktoren des Viehs.

Bemühungen auf europäischer Ebene sicherten auch heimischen Rassen das Überleben. Tuxer und Pustertaler Sprinzen standen in der zweiten Hälfte des 20. Jh. vor dem Aussterben. Diese konnten zwar durch Initiative engagierter Bauern und später durch spezielle Förderprogramme davor gerettet werden, sie gelten allerdings weiterhin als gefährdet.

Obwohl die Rasse Holstein mit mehr als 100 Mio. Tieren weltweit die anteilsmäßig stärkste Milchrasse darstellt, beträgt ihr Anteil in Österreich mit etwa 125.000 Tieren nur rund 6,3 %. Das Fleckvieh, eine für die Milch- und Fleischproduktion gleich gut geeignete Doppelnutzungsrasse, bringt es in Österreich auf einen Rasseanteil von 76 %. Die Verantwortlichen des Tiroler Rinderzuchtverbandes bewerteten die erste Gebietsausstellung in Imst als „wertvolle Erweiterung der Möglichkeiten, Leistung gebündelt vorzustellen“. Züchter und Tierhalter nützten die Gelegenheit zur Standortbestimmung und zum Meinungsaustausch. Interessierten Laien bot die Veranstaltung reichlich Gelegenheit, sich mit den Hintergründen der Viehzucht in der Region auseinanderzusetzen. Vor allem der direkte Vergleich der Rassen und die Bereitschaft der Aussteller und Juroren, Fragen zu beantworten, sorgten für so manchen „Aha-Effekt“. (tp)