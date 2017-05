Wörgl – In Zeiten raschen gesellschaftlichen Wandels stiftet die Dokumentation von Geschichte und kulturellen Wurzeln Identität. Seit 37 Jahren bemüht sich das Wörgler Heimatmuseum, die Stadtgeschichte nicht nur zu bewahren, sondern auch lebendig zu vermitteln. Die beengten Platzverhältnisse und die Doppelnutzung der Museumsräumlichkeiten durch den Musikschulbetrieb im Haus stellen dabei eine He­rausforderung dar.

Zur Dauerausstellung mit Exponaten aus rund 2800 Jahren Geschichte – vom Egerndorfer Urnenfeld bis zur regionalen Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, in dem Wörgl mit dem Freigeld-Experiment weltweit bekannt wurde – organisiert der Museumsverein immer wieder Sonderausstellungen außerhalb des Gebäudes. Nach der Aristo-Rechenschieber-Ausstellung 2014 diente die Galerie am Polylog 2016 ein weiteres Mal für die Ausstellung „NS Zwangsarbeit – das vergessene Lager in Wörgl“ über das Durchgangslager in Söcking als Museums-Außenstelle.

Diese Themenbereiche sollen heuer in die laufende Ausstellung integriert werden, allerdings ohne mehr Platz zur Verfügung zu haben. „Die Zukunft des Museums ist eng mit der Musikschullösung verknüpft“, weiß Heimatmuseumsvereins-Obmann Markus Steinbacher, der sich heuer neuerlich mit dem Anliegen an die Stadt wandte, die bestehende Doppelnutzung der Museumsräumlichkeiten durch die Musikschule aus Sicherheitsgründen zu beenden. Die Antwort war eindeutig – bis zum Musikschulneubau werde man sich gedulden müssen.

„An Museumsführungen nahmen im vergangenen Jahr 540 Personen teil. Die Ausstellung über das Durchgangslager in der Galerie am Polylog besuchten 290 Personen“, berichtete Steinbacher bei der Jahreshauptversammlung. Die Durchgangslager-Ausstellung, die in Kooperation mit dem Anne Frank Verein Österreich als Wanderausstellung konzipiert wurde, wird von diesem weiterhin in Schulen gezeigt – ab 12. Mai ist sie im Bundesrealgymnasium Wörgl aufgestellt. (vsg)