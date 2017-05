Eben a. A. – Brauchtum kommt nicht bei allen gut an. Das bekamen am Sonntag die Musikanten der BMK Eben am Achensee zu spüren.

Sie ließen die Tradition des Maiblasens hochleben und marschierten durch die Ortschaft. Gegen 16.30 Uhr kam es an der Seepromenade in Pertisau jedoch zu einem Zwischenfall. „Ich ging als Stabführer voraus und wir wollten gerade zum nächsten Marsch ansetzen, als mir drei Männer entgegenkamen und nicht auswichen, sondern zwei von ihnen durch unsere Musikreihen durchgehen wollten“, berichtet Kapellmeister Hubert Eller. Spaß sei es für die Musikanten aber keiner gewesen. Sie marschierten in einer engen Formation, um die Hälfte der Straße für den Verkehr freizuhalten. „Ich hatte Angst, dass die Männer mit den Musikanten und den Instrumenten zusammenstoßen“, sagt Eller. Ein Zahn sei schnell ausgeschlagen oder ein Instrument verbogen.

„Als die beiden gemerkt haben, dass sie nicht einfach durchgehen können, wurden sie etwas aggressiv“, erzählt Eller. Obwohl sich die jungen Musikantinnen vor den Männern erschrocken hätten, sei nichts passiert. Der dritte Fremde entschuldigte sich für seine Freunde. Laut Polizei habe sich der Vorfall durch ein Gespräch lösen lassen. (emf)