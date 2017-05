Landeck, Zams – Eine beeindruckende Leistungsbilanz, aber auch kritische Töne gab es beim 115. Bezirksfeuerwehrtag kürzlich in Zams. Im Saal der Neuen Mittelschule waren sämtliche 35 Feuerwehren mit insgesamt 150 Delegierten vertreten. Zudem verfolgten Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl, Landesbrandinspektor Alfons Gruber sowie LR Bernhard Tilg die Berichte zum Berichtsjahr 2016, die Bezirkskommandant Hermann Wolf und Stellvertreter Hubert Senn vorlegten.

Demnach zählt der Bezirk 3493 Mitglieder, davon 2659 aktive, 662 außer Dienst und 172 Jungfeuerwehrler in 16 Jugendgruppen. Sie alle leisteten 132.000 freiwillige Stunden. Der Wert der Dienstleistungen würde – bei einem Stundenlohn von 30 Euro – bei vier Millionen Euro liegen. Zum Vergleich: Die 30 Gemeinden des Bezirks haben in Summe rund zwei Mio. Euro an Ausgaben für die Feuerwehren budgetiert.

Wolf und Senn sprachen von einer eindrucksvollen Erfolgs- und Leistungsbilanz. Zur Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Telfs resümierte Senn: „87 Grundlehrgänge wurden erfolgreich absolviert. Zudem haben 711 Männer und Frauen an 235 Lehrgängen in Telfs teilgenommen.“

Zu einer beeindruckenden Dokumentation warf Bezirksfeuerwehrinspektor Thomas Greuter die Frage auf: „Was haben wir und was können wir leisten? Wohin kann die Reise gehen?“ – Die Aufgaben sind, so Greuter, derart umfangreich geworden, dass es an der Zeit sei, die Dinge zu evaluieren und zu hinterfragen. Zudem würden bürokratische Hürden die Arbeit erschweren. „Wir brauchen Vereinfachungen“, forderte der Feuerwehrinspektor.

Mit dem 2016 registrierten Funkspruch „Hydrant von Tank kommen – Hydrant hört“ sorgte Greuter ebenso für Heiterkeit wie Ehrengast Walter Schieferer von der Tiroler Versicherung mit seiner Replik auf die vielen Abkürzungen im Feuerwehrwesen.

LR Bernhard Tilg dankte im Namen des Landes: „Die Feuerwehr stellt die Speerspitze der Ehrenamtlichkeit in Tirol dar.“ Und Landeskommandant Peter Hölzl forderte „Konzentration auf die Kernaufgaben“. Die Einsatzzentrale in Landeck mit den beiden Greuters (Kommandant Reinhold und Inspektor Thomas, Anm.) hob er als vorbildlich hervor. (za)