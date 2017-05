Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, Wien – Ein Mann auf einem Fahrrad, der von zwei Security-Kräften und einem Forstaufsichtsorgan zunächst angehalten und schließlich festgehalten wird. Und zwar so lange, bis die Polizei zwecks Feststellung der Identität des Mannes am Tatort eintrifft. Das Vergehen des Lehrers: Er war mit seinem Drahtesel auf einer Forststraße unterwegs. Die Konsequenz: Der Mountainbiker erhielt eine Unterlassungsaufforderung mit Klagsdrohung, für das Einschreiten verlangt man eine Kostenbeteiligung von Euro 360. Kein Einzelfall in der Region bei Leoben in der Steiermark, wie man bei der Bergsport-Community „upmove“ weiß. Und auch in anderen Bundesländern steht der Konflikt zwischen Mountainbikern und Grundeigentümern auf der Tagesordnung. Denn laut österreichischem Forstgesetz aus dem Jahr 1975 gilt die Wegefreiheit im Wald und dessen Benützung zu Erholungszwecken nur für Wanderer, Spaziergänger und Skifahrer.

Gemeinsam mit anderen Interessenvertretungen wie den Naturfreunden und der Radlobby hat der Verein „upmove“ deshalb für heute zu einer Kundgebung vor dem Parlament in Wien geladen, um für eine Öffnung der Forststraßen für Montainbiker zu demonstrieren. Dabei blickt man nicht ohne Neid auf die Situation in Tirol. Denn Vorfälle wie jener Anfang April in Leoben sind hierzulande mittlerweile kaum vorstellbar. „Wenn es überall so wäre wie in Tirol, dann hätten wir die aktuelle Diskussion nicht“, erklärt Andreas Pfaffenbichler von „upmove“. Während man in Salzburg, Kärnten, der Steiermark, aber auch in Ober- und Niederösterreich nämlich seit Jahren um eine Lösung für Radfahrer am Berg ringt, ist diese in Tirol als so genanntes Mountainbike-Modell seit 20 Jahren Realität.

Die Tiroler Landespolitik unter Landeshauptmann Wendelin Weingartner habe bereits damals erkannt, dass der Mountainbike-Sport für den heimischen Tourismus ein wesentlicher Faktor werden könnte und man mit der Entwicklung Schritt halten müsse, erklärt Dieter Stöhr von der Abteilung Forstorganisation des Landes Tirol. Also wurde die Möglichkeit geschaffen, dass Wegerhalter ihre Wege freiwillig für Radfahrer öffnen. Ein Nutzungsübereinkommen zwischen Grundeigentümern und Gemeinden bzw. Tourismusverbänden regelt die Freigabe, vom Land gibt es Förderungen für die vereinbarten Entgelte und eine Wegerhalter- und Betriebshaftpflichtversicherung für alle Wege wird abgeschlossen. Ebenso finanziert das Land die Beschilderung der Routen. Mittlerweile gibt es in Tirol etwa 5600 Kilometer offizielle Mountainbike-Routen sowie 230 Kilometer Singletrails.

Für Andreas Pfaffenbichler ist Tirol das Paradebeispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn der politische Wille da ist, das nötige Geld zur Verfügung steht sowie die Grundeigentümerstruktur eine ist, die das Abschließen von Nutzungsübereinkommen überhaupt möglich macht. Weil ähnliche Lösungen in anderen Bundesländern in weiter Ferne sind, fordere man die generelle Freigabe von Forststraßen in Österreich, so Pfaffenbichler.