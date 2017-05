Brüssel - Das Europäische Netzwerk gegen Rassismus (ENAR) ortet eine Verschärfung des Tons gegenüber Migranten in der EU. In ganz Europa würden rechtsgerichtete Gruppen und Parteien ihr Gedankengut vor allem in Sozialen Medien zielwirksam verbreiten, erklärte das Netzwerk anlässlich der Präsentation eines Berichts über Rassismus und Migration in den vergangenen zwei Jahren am Dienstag in Brüssel.

„In einigen Mitgliedsstaaten haben die Regierungen klargemacht, dass illegale und muslimische Einwanderer nicht willkommen sind“, so der Bericht. So hätten Dänemark, Ungarn und Schweden offizielle Kampagnen sowohl im Ausland als auch im Inland gestartet um darauf hinzuweisen, dass gewisse Migranten nicht willkommen seien. Hassreden vor allem gegen muslimische Migranten würden in vielen europäischen Ländern vorkommen, im Bericht zitierte ENAR ausländerfeindliche Äußerungen gewählter Politiker aus Rumänien, Slowenien und Ungarn.

Zunahme von Bürgerwehren

Österreich wird als eines jener fünf Länder erwähnt, in denen Parteien mit rassistischen Ideen – gemeint ist natürlich die FPÖ – über 20 Prozent der Wählerstimmen erhielten. In Polen und Kroatien hätten solche Parteien mehr als 30 Prozent der Wählerstimmen bekommen, in Dänemark, Österreich und Ungarn über 20 Prozent, so der Bericht.

In Österreich, sowie in Frankreich, Belgien, Spanien und Großbritannien, seien Ausländer und muslimische Einwanderer zudem vermehrt „wegen verdächtigem Verhalten“ der Polizei gemeldet und von dieser überprüft worden. Auch seien in Österreich, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Ungarn, Polen und Schweden zunehmend Bürgerwehren in Verbindung mit weit-rechts stehender Ideologie gegründet worden und bereits bestehende Gruppierungen hätten vermehrt solche Aktivitäten gestartet.

Extremer Rassismus-Anstieg nach Brexit-Votum

Ausländerfeindlich motivierte Straftaten nahmen laut ENAR in einigen Ländern stark zu. So sei die Zahl jener Attacken in Deutschland etwa von 199 im Jahre 2014 auf 1031 im Jahr 2015 gestiegen. 2016 habe es nur einen leichten Rückgang auf 988 gegeben. In Großbritannien seien in London in den 38 Tagen nach dem Brexit-Referendum 2.300 durch Rassenhass motivierte Straftaten gemeldet worden, während es in den 38 Tagen vor dem Referendum 1.400 gewesen seien.

In Schweden seien 2015 insgesamt 43 Brandanschläge auf Asylunterkünfte verzeichnet worden, in Finnland hätte es 2015 47 Attacken auf Aufnahmecenter gegeben. 75 rassistische Vorfälle seien 2015 in Griechenland verzeichnet worden, eine Zunahme von 60 Prozent gegenüber 2014.

Im Bericht werden eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet, welche die europäische, nationale und lokale Politik ergreifen sollten um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit abzubauen. ENAR analysiert in dem Report die Lage in allen 28 EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Niederlande und der Slowakei. (APA)