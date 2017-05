Hopfgarten – Es ist nicht sehr häufig, dass in Hopfgarten Auszeichnungen an Menschen vergeben werden, die sich mehr engagieren, als dies üblicherweise der Fall ist. Kürzlich war es nach sechs Jahren wieder einmal so weit. Zehn Personen standen im Mittelpunkt eines ehrenvollen Abends. „Wir bedanken uns bei jenen, die uneigennützig in Vereinen oder als Gemeindevertreter tätig waren und sind. Sie haben für wenig Lohn viel Freizeit geopfert“, bedankte sich Bürgermeister Paul Sieberer.

Die höchste Auszeichnung erhielt Josef Decker, der den Ehrenring überreicht bekam. Der pensionierte Unternehmer war 14 Jahre lang im Gemeinderat tätig. Dank und Anerkennung wurden dem ehemaligen Gemeinderat Matthias Prem ausgesprochen. Ebenso Andrea Sulzenbacher, die auch eine Periode lang im Gemeinderat tätig war und sich darüber hinaus bei der Integration von Asylwerbern besonders engagierte. Günte­r Schmalzried erhielt Dank und Anerkennung aufgrund seines Wirkens als Obmann des Trachtenvereins Hopfgarten. Dieselbe Auszeichnung wurde auch Peter Ainberger zuteil. Seit über 20 Jahren ist er bemüht, zeitgenössische Künstler zu präsentieren. Im Pensionistenverband Kelchs­au ist Franziska Riedmann seit 20 Jahren Obfrau.

Das Ehrenzeichen der Gemeinde erhielt Kaspar Ehammer. Er war 18 Jahre lang als Gemeinderat tätig. Ebenfalls drei Perioden lang war Johann Brunner im Gemeinderat und Jürgen Klingenschmid zwölf Jahre und dabei war ihm vor allem das Marktleben ein besonderes Anliegen. Schließlich ging das Ehrenzeichen auch an Oberschulrat Josef Moser. Er ist 34 Jahre in der Hauptschule und der PTS Hopfgarten tätig gewesen. (be)