Umhausen – Die Spätwintertage scheinen für das Stuibn-Nannele recht anstrengend gewesen zu sein. Jedenfalls dürfte es bis zum letzten April-Tag durchgeschlafen haben. Am Vorabend zum 1. Mai wurde es nun in einem auf dem Bischofsplatz aufgeschlichteten Holzhaufen aufgeweckt. Kinder und Frauen in historischen Trachten klopften mit Stecken auf die Äste, Balken und Scheiter, bald stieg farbiger Rauch auf – und tatsächlich: Das Nannele kroch aus seinem Winterquartier. Allerdings war nach so einer langen Pause der Kreislauf total im Keller und so hatte die Sagenfigur ganz offensichtlich Mühe, mit dem alten Waffenrad drei Runden um das inzwischen lodernde Feuer zu drehen.

Begonnen hat alles mit der Neugründung der Stuibnfall-Tuifle. Die Neo-Brauchtumsgruppe unter Obmann Hartwig „Pitz“ Jordan wollte allerdings nicht dem all­gemeinen Trend zu immer noch schrilleren Veranstaltungen folgen, sondern sich mehr auf die Ursprünge des Krampuswesens besinnen. Deshalb wurde Anfang Dezember eine dreitägige Veranstaltung durchgeführt, in welcher auch das Stuibn-Nannele weniger als Hexe denn als moralische Instanz präsentiert wurde. Sie hatte nämlich die Macht, die Krampusse vor dem Eintreffen des Nikolaus zurück in den Wald zu verbannen. (best)