Von Gabriele Starck

Innsbruck – Es war eine klare Entscheidung für Walter-Wolfgang Fleischhacker. Der siebenköpfige Universitätsrat hat ihn gestern bereits am frühen Nachmittag zum künftigen Medizin-Rektor gewählt – und das einstimmig. „Ich freue mich sehr und bin auch stolz auf das Vertrauen, das so viele in mich gesetzt haben“, sagte der designierte Uni-Chef im TT-Gespräch.

Fleischhacker, geboren in Baden bei Wien, hat in Innsbruck Medizin studiert und sich in Psychiatrie habilitiert. Tirol ist er – abgesehen von Forschungsaufenthalten und Gastprofessuren u. a. in New York – immer treu geblieben. Der geschäftsführende Direktor des Departments für Psychiatrie wird am 1. Oktober sein Amt antreten.

Eine seiner wichtigsten Aufgaben werde es sein, die Kooperation mit den tirol kliniken wieder auf bewährte Beine zu stellen, betont Fleischhacker. Das sei für die Gesundheitsversorgung, aber auch für eine erfolgreiche Forschung und Lehre ganz wichtig. Von einer schwierigen Aufgabe, die er als fünfter Rektor der noch jungen Medizin-Uni übernimmt, will er nicht sprechen. Es sei vielmehr eine spannende Herausforderung. Seine Erfahrung als Psychiater und Psychotherapeut mit Konfliktmanagement könnten ihm da durchaus hilfreich sein, meint er. Wer ihm künftig im Rektorat zur Seite stehen wird, will Fleischhacker noch nicht verraten. Er habe aber bereits konkrete Gespräche geführt: „Das Team ist in Gestaltung.“

Die Gratulanten ließen nicht lange auf sich warten. Als Erster übermittelte der Vorstand der tirol kliniken, Stefan Deflorian, seine Glückwünsche. Er sei erfreut, dass ein Kliniker die Medizin-Uni leiten werde, und guter Dinge, dass „wir mit ihm konstruktiv zusammenarbeiten werden“. Sowohl Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner als auch der ÖVP-Wissenschaftssprecher und ehemalige Rektor der Uni Innsbruck, Karlheinz Töchterle, wünschten Fleischhacker in Aussendungen alles Gute und dankten Noch-Rektorin Helga Fritsch für ihren Einsatz.