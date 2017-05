Innsbruck – Die Deutsch­matura war gestern so etwas wie das Aufwärmprogramm. Morgen geht es für die angehenden Tiroler Maturanten in Englisch zur Sache, ehe nächste Woche dann neben weiteren Fremdsprachen der Fokus auf den 10. Mai gelegt wird. Mit Mathematik wartet dann das „Angstfach“ vieler Schüler und Eltern – in dem auch im Vorjahr die schlechtesten Ergebnisse registriert wurden.

Die Zentralmatura steht an und über 4000 Tiroler Kandidate­n, offiziell sind sie nämlich keine Schüler mehr, sind deshalb gerade im Lernstress. 1528 Jugendliche treten an einer AHS an, in den BMHS sind es 2560. Und alle gemeinsam hoffen, dass es zu keinen Problemen kommt. Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) ist zuversichtlich: „Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Bundesreifeprüfungskommission hatte ich bei deren Sitzungen die Gelegenheit, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern Schwachstellen zu besprechen und zu versuchen, Verbesserungen herbeizuführen. Was die Durchführung in Tirol anlangt, bin ich aufgrund der guten Vorbereitung der Schulen durch die Schulaufsicht zuversichtlich, dass die ‚Zentralmatura‘ – wie schon im Vorjahr – wieder gut ablaufen wird.“ Auch SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammer­schmidt meinte gestern: „Ich bin sehr optimistisch, dass es wie auch im letzten Jahr ohne Pannen verläuft.“ Über Probleme in der Abwicklung wurde gestern jedenfalls nichts bekannt.

Erstmals sind neben den Gymnasien und den berufsbildenden höheren Schulen auch die Kandidaten der Berufs­reifeprüfung mit dabei. Insgesamt stellen sich österreichweit rund 46.000 Kandidaten den vom Bildungsministerium vorgegebenen schriftlichen Prüfungen.

Deutsch war gestern das einzige Fach mit einheitlichen Aufgaben an allen Schulen. In den anderen Zentralmatura-Fächern unterscheiden sich die Aufgaben – so wird bei den Fremdsprachen darauf abgestellt, wie lange die Schüler in der jeweiligen Sprache unterrichtet wurden.

Wer auf die schriftliche Matura einen Fünfer bekommt, hat die Möglichkeit zur Ablegung einer Kompensationsprüfung Ende Mai. (APA, mw)