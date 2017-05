Von Claudia Funder

Lienz – Ein Dreijähriger aus der Steiermark braucht zum Überleben dringend eine Stammzellentherapie. Anni Kratzer von der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol bat die Bevölkerung um Mithilfe. Wie die TT berichtete, stieß dieser Aufruf, sich als Stammzellenspender für Max registrieren zu lassen, Anfang März in Osttirol auf unerwartet große Solidarität. 1200 Personen gaben bei der Typisierungsaktion in der Lienzer Haspingerkaserne ihre Speichelprobe ab. Nach nur zwei Stunden mussten weitere Interessenten abgewiesen werden, weil das Testmaterial aufgebraucht war. Mit dem riesigen Ansturm hatte vorab keiner gerechnet. Weitere 1800 Personen wurden damals nachgemeldet, sie erhielten Unterlagen und die Röhrchen für die Speichelprobe vom Verein „Geben für Leben“ per Post zugesandt.

Für die Kosten der 1200 Typisierungen der Aktion in der Lienzer Kaserne – 60.000 Euro – kommt der Osttiroler Verein auf, so Kratzer. „Sie sind bereits bezahlt.“ Das Geld für die 1800 Nachmeldungen berappt „Geben für Leben“.

Die Aktion hat mittlerweile aber noch viel größere Kreise gezogen, verrät Anni Kratzer auf Nachfrage der TT: „Österreichweit haben sich nach der medialen Berichterstattung, die eine Lawine losgetreten hat, und bei weiteren Aktionen insgesamt 10.100 Personen gemeldet, die dem kleinen Max helfen wollen.“

Weiß man schon, ob der passende Spender dabei war? „Das Labor arbeitet fieberhaft“, antwortet Kratzer. In etwa zwei Monaten werde man Bescheid wissen. Noch habe der kranke Bub Zeit – bis Ende des Jahres, so Anni Kratzer.

Diese glaubt übrigens fest an den lebensrettenden Erfolg: „Ich bin mir sicher, dass bei dieser großen Anzahl ein passender Spender dabei ist“, ist Kratzer zuversichtlich.

Wer sich noch registrieren lassen will: Infos sind unter https://www.gebenfuerleben.at abrufbar.