Von Catharina Oblasser

Sillian – Heuer jährt es sich zum 72. Mal, dass im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs Bomben über Sillian niedergingen. Die Tiefflieger der Alliierten nahmen besonders den Bahnhof ins Visier. Schon im Ersten Weltkrieg war der Sillianer Bahnhof und die Zugstrecke als Infrastruktureinrichtung ein häufiges Ziel von Angriffen gewesen. Nach Kriegsende 1918 zeugte eine Vielzahl von Granatlöchern entlang der Gleise davon.

Obwohl der letzte Krieg seit 72 Jahren vorbei ist, hat er noch heute Einfluss auf Projekte – so wie auf die Hochwasserschutzverbauung der Drau, die im Frühjahr 2016 begonnen wurde. „Im Bereich des Bahnhofs, wo auch gebaut wird, führt eine Spezialfirma eine so genannte ,Kampfmittelerkundung‘ durch“, schildert der Sillianer Vizebürgermeister Anton Calovi. „Es könnte ja sein, dass sich dort noch Kriegsrelikte oder Blindgänger verbergen. Bevor die Bagger anfangen zu graben, muss das geklärt sein.“ Einen Bauabschnitt hat die Firma bereits im Herbst untersucht und freigegeben, nun kommt der nächste Abschnitt dran. Kostenpunkt: insgesamt 60.000 Euro.

Was sich hinter dem sperrigen Begriff „Kampfmittel­erkundung“ verbirgt, erklärt Experte Alexander Hahn von der Firma Schollenberger, die mit dieser Erkundung beauftragt wurde. „Es wird eine Oberflächensondierung mittels Geomagnetik durchgeführt und die ermittelten Störpunkte werden von unseren Mitarbeitern geborgen und überprüft“, so der Experte. Die Geomagnetik erlaubt es, metallische Gegenstände – wie eben Kriegsrelikte – im Boden aufzuspüren. Hahn weiter: „Der gesamte Flussverlauf der Drau weist eine mögliche Belastung durch mitgeschwemmte Munition auf. Diese ist vorwiegend auf Schmelzwasser aus den betreffenden Bergen zurückzuführen. Gerechnet muss vorrangig mit Munition und Munitionsteilen aus dem Ersten Weltkrieg werden.“ Bomben und Granaten hat man bisher nicht gefunden, aber: „Bei der Sondierung des ersten Abschnitts wurden Splitter von Munitionskörpern gefunden und zahlreiche weitere metallische Gegenstände“, so der Experte.

Auf manchen Bauabschnitten müssen die Kampfmittelerkunder ständig vor Ort sein, weiß Walter Hopfgartner vom Baubezirksamt. „Zum Beispiel bei einem Nebengraben, der parallel zur Drau verläuft. Dort ist eine vorausschauende Erkundung nicht möglich, es braucht ständige Anwesenheit von Experten.“