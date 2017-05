Von Claudia Funder

Lienz – Ein lang gehegter Herzenswunsch des Lienzers Pep­i Wurzer, Zeitzeuge und 1965 Initiator des Mahnmals für die Opfer des Widerstandes am Pfarrplatz St. Andrä, ging am Freitagvormittag endlich in Erfüllung: die namentliche Nennung der bis dato bekannten Opfer des NS-Regimes in bzw. aus Osttirol.

Aus gesundheitlichen Gründen konnte der 91-Jährige, der als Schüler von den Nazis schwerst misshandelt worden war und einen offenen Kieferbruch erlitten hatte, nicht persönlich an dem Gedenken teilnehmen. Der Akt fand aber auf so würdige, stimmige Weise statt, dass er mit Sicherheit ganz im Sinne des einstigen Widerstandskämpfers war. Zweck des Denkmals sei, dem Vergessen entgegenzuwirken, trug Pepi Wurzers Sohn Josef dessen Worte vor.

Dem Wunsch der namentlichen Nennung der Opfer hat die Stadt Lienz entsprochen. Vorab war viel wissenschaftliches Feingefühl nötig. Das Forum „Mahnmal 1938–1945“ unternahm intensive Recherchen zur biografischen Opferforschung zum damaligen „Kreis Lienz“ und „Gau Kärnten“. Hilfreich erwies sich die Unterstützung durch Chronisten und Archivbeamte.

„48 Namen sind erfasst worden“, erklärte Historiker Martin Kofler, der sich seit 20 Jahren mit dem Thema Osttirol während der NS-Zeit befasst, in seiner Ansprache: „Dabei handelt es sich nicht nur um Einheimische. Es gibt auch Gruppen, die in Osttirol ermordet wurden, aber erst aufgrund des Krieges hierher gekommen waren: Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Kriminelle aufgrund der damaligen Rechtslage“, stellte Kofler klar. Auch deren Namen werden nun öffentlich beim Mahnmal präsentiert.

Als geeignete Vermittlungsart war die Form eines Buches mit Metall-Seiten gewählt worden, das zum Blättern anregt. Realisiert wurde es vom Lienzer Kunstschlossermeister Rudolf Duregger.

„Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weitere Namen können nach wissenschaftlicher Überprüfung aufgenommen werden“, erklärte Kofler.

Man hatte sich auf eine chronologische Herangehensweise geeinigt – auch, um den drastischen Anstieg der Opfer gegen Ende der Kriegsjahre aufzuzeigen. Über einige von ihnen weiß man viel, über andere wenig. Über manche gar nichts. „Von zwei geflohenen jüdischen Frauen und einem jüdischen Mädchen waren die Namen leider nicht mehr zu ermitteln“, betonte Kofler. Ihre Spur verlor sich. Man kenne aber den Namen des Täters.

Erinnert wurde auch an die 57 Euthanasie-Opfer: Frauen, Männer, Kinder. Aus Datenschutzgründen sind diese anonymisiert angeführt.

Zeitzeugen, Historiker, Angehörige der Opfer und sehr viele Interessierte waren zu der ansprechenden Veranstaltung gekommen, die von Vertretern des Bundesheeres und Schülern des Lienzer Gymnasiums stilvoll begleitet wurde.

„Das Denkmal soll auch Mahnmal sein, auf unsere Demokratie zu achten“, erklärte BM Elisabeth Blanik gegen Ende des Gedenkaktes und wies darauf hin, wie zerbrechlich Friede sein kann.