Von Christoph Blassnig

Virgen – Es hat vor eineinhalb Jahren ganz klein angefangen: Schülerinnen fragten ihren Englischlehrer Christoph Lukasser, ob er mit ihnen im Unterricht einen Horrorfilm drehen würde – in englischer Sprache natürlich. Klassenvorstand Werner Sint, selbst begeisterter Hobbykoch, plante etwa zur gleichen Zeit, einmal mit seinen Schülern für deren Eltern ein ganzes Menü zuzubereiten. Zwei unterschiedliche Ideen, die zu einem gemeinsamen Projekt zusammengeführt und nun präsentiert wurden: An der Neuen Mittelschule Virgen fand die Premiere des 25-minütigen Horrorfilms „Nightmare @ School“ statt.

„Alles, wirklich alles haben unsere Schüler selbst gemacht“, zeigte sich der Klassenvorstand berührt. Die Eltern der 25 Schüler der Klasse 3B und ausgewählte Ehrengäste waren in den Mehrzwecksaal der Schule geladen. Am Eingang roter Teppich, ein Fotograf nahm alle Gäste vor dem Kinoplakat auf. Es gab einen Sektempfang, bevor sich die Saaltüren öffneten und ein dreigängiges gruse-liges Nightmare-Galadinner serviert wurde – von den Schülern selbst zubereitet.

Christoph Lukasser fand ein professionelles Filmteam, das sich ehrenamtlich in den Dienst der Sache stellte. Ein digitales Storyboard wurde erstellt, und schon vor einem Jahr wurden die Szenen im Schulhaus exakt so probiert, wie sie an den Drehtagen aufgenommen worden sind. Handlung, Charaktere, Maske, Musik, Ton, Schnitt – alles fein durchdacht. „Wenn, dann machen wir das gescheit“, so Lukasser. „Jedes Kind war eingebunden.“

„Ein Projekt dieser Größe wäre nicht mit jeder Klasse und jedem Jahrgang möglich“, erklärte Lukasser. „Die Grundvoraussetzungen dafür kommen vom Elternhaus: Ausdauer, Disziplin und Bescheidenheit. Es hat immer ein Bitte und Danke gegeben – und fünfundzwanzig helle Köpfe, die ein Team bildeten.“

Der Kurzfilm-Schocker aus der Neuen Mittelschule könnte auch im CineX-Kino in Lienz gezeigt werden. „Wir sind in Gesprächen, fixiert ist allerdings noch nichts“, so der Regisseur.