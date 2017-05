Von Veronika Spielbichler

Wörgl – Die Freude übers Zehn-Jahr-Jubiläum ist in der Lernwerkstatt Zauberwinkl groß. Dennoch ist die Stimmung etwas getrübt. Denn der „Verein für selbstbestimmtes Leben und Lernen“ sucht dringend neue Schulräumlichkeiten. Die Nachfrage nach weiteren Schulplätzen ist groß und die Warteliste lang.

„Unser großer Wunsch wäre, am Badl-Areal in einen Neubau miteinziehen zu können. Auf jeden Fall brauchen wir aber schon fürs nächste Schuljahr ab Herbst 2017 ein neues Quartier“, erklärt Prisk­a Mey vom Schulteam der Lernwerkstatt Zauberwinkl, die zum Zehn-Jahr-Jubiläum eine informative Festschrift verfasst hat. Diese gibt Einblick in Arbeitsweise und Schulerfolge. Derzeit ist die Privatschule am Dachboden des Waldlegerer-Hofes in Wörgl-Lahntal untergebracht und muss aufgrund von Eigenbedarf der Bauernfamilie ausziehen.

Die Lernwerkstatt Zauberwinkl ging 2006 aus der Privatschule Miteinander hervor. Mit 17 Kindern werden derzeit doppelt so viele wie zu Beginn betreut, wobei sich die angewandte Pädagogik an Maria Montessori sowie Rebecca und Mauricio Wild orientiert. Es gibt keine Einteilung in Jahrgangsklassen, jüngere Kinder lernen von älteren, wobei sie durch eine vorbereitete Umgebung und nicht direktive Begleitung durch Betreuer unterstützt werden. Lernen im eigenen Rhythmus, die freie Wahl der Tätigkeit und gemeinsam erarbeitete Regeln stehen im Vordergrund. Gesprächsrunden, die Organisatorisches und das Miteinander in der Schule inklusive Konfliktlösungen betreffen, sind ebenso wichtige Bestandteile im Schulalltag. Kreativität, soziale Kompetenzen, Toleranz, Achtsamkeit und das Entdecken eigener Fähigkeiten und Fertigkeiten – das sollen die Kinder fürs Leben mitnehmen.

„Die Schule steht vor neuen Herausforderungen“, stellt Uta Löser im Hinblick auf den nötigen Ortswechsel und die nach wie vor angespannte finanzielle Situation fest.

Eine Privatschule wie die Lernwerkstatt Zauberwinkl muss die gesamte Finanzierung bis auf eine jährliche Förderung von rund 750 Euro pro Schulkind vom Bund und 120 Euro pro Kind vom Land durch das Schulgeld der Eltern aufbringen. „Leider betrifft das auch die Gehälter des Personals. Seit vielen Jahren bemühen sich die nicht konfessionellen Privatschulen um eine Gleichstellung mit den konfessionellen, bei denen der Bund die Bezahlung der Lehrergehälter übernimmt. Bisher leider erfolglos“, berichtet Mey, Gründungsmitglied der Lernwerkstatt.

Die Lernwerkstatt Zauberwinkl ist Teil des Netzwerkes Freier Schulen. „Den Staat kostet ein Kind laut OECD im Schnitt 8700 Euro im Primarbereich – also weit mehr, als unsere Kinder dem Staat wert sind. In laufenden Verhandlungen versuchen wir, eine Annäherung zu einer fairen Lösung zu erreichen“, erklärt Momo Kreutz, Geschäftsführerin des Netzwerkes Freie Schulen.

„Zum Glück haben wir immer ein sehr engagiertes Elternteam“, sagt Mey. Es werden vielfältige Benefiz-Aktivitäten wie Lesungen, Konzerte oder Beteiligungen an Märkten organisiert. So wurde das Jubiläum im Flüchtlingsheim Badl mit Präsentation der Festschrift in gemütlichem Rahmen gefeiert.