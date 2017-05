Von Helmut Mittermayr

Reutte – In Jungholz spricht genau die Hälfte der Kinder an der Volksschule (VS) eine andere Muttersprache als Deutsch. Die Außerferner Pflichtschulinspektorin Edith Müller weiß um die Durchmischung dieser vierjährigen Zufallsgemeinschaft am Fuß des Sorgschrofens: „Derzeit besuchen zehn Kinder die Volksschule Jungholz. Fünf haben Deutsch als Muttersprache, ein Kind spricht zu Hause Spanisch, vier Holländisch.“ In Elbigenalp ist das Verhältnis 42/4 – der Tourismus spülte das ungarische Idiom ins Schulgebäude. In Holzgau besuchen 24 Kinder die Volksschule – 18 reden am besten Deutsch, drei zentral- asiatisches Farsi und je eines Portugiesisch, Ungarisch und Serbisch. Nur wenige Volksschulen in Bezirk Reutte weisen einen 100-prozentigen Deutschsprachigenanteil auf. Unter anderem ist derzeit in den Schulhäusern von Elmen, Pinswang, Hägerau oder Vorderhornbach ausschließlich der alemannisch/bayerische Zungenschlag zu hören.

Bei einer Erhebung zu Volksschulbeginn 2016/17 nahmen Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Erstsprache als Deutsch im Bezirk Reutte einen Anteil von 24 Prozent ein. Eine derzeit herumgeisternde Zahl von 62,8 Prozent für das Außerfern und sogar 52 Prozent für ganz Tirol ist laut Landesschulrat vollkommen aus der Luft gegriffen. Der Bezirks­obmann der Freiheitlichen, Fabian Walch, hatte sie auch für bare Münze genommen, und in einer Aussendung vor „Überfremdung und der Gefahr, Fremde im eigenen Land zu sein“, gewarnt. Der Landesschulrat weist nun darauf hin, dass hier ein grober Zahlendreher vorliegt. „Nicht 62,8 Prozent aller Volksschüler im Bezirk Reutte haben eine nichtdeutsche Muttersprache, sondern 62,8 Prozent der nichtdeutschsprechenden Schulpflichtigen besuchen gerade eine Volksschule, 34,3 % eine NMS und die verbliebenen 2,9 % ein Polytechnikum. Im Außerfern reden also „nur“ 24 Prozent der Volksschulkinder außerhalb des Unterrichts nicht Deutsch, in Tirol liegt der Wert laut Landesschulrat dieses Schuljahr in Volksschulen bei 21,4 Prozent.

Auch die Schlussfolgerung, dass alle diese Schüler und Schülerinnen nicht oder nur schlecht Deutsch könnten und damit schulische Problemfälle darstellten, ist für Edith Müller nicht zulässig. Sie bringt den Hotspot Reutte ins Spiel, wo fremde Sprachen gehäuft vorkommen, auch wegen eines hohen Flüchtlings- und türkischsprechenden Anteils. Müller: „An den VS Reutte haben wir heuer 274 Kinder, davon 140 mit nicht-deutscher Muttersprache, was 51,1 Prozent ausmacht. Von diesen 140 haben 60 in Deutsch einen Einser oder Zweier im Zeugnis und bedürfen hier keiner besonderen Zuwendung.“ Anders betrachtet: 29 Prozent der Reuttener Volksschüler müssen in Deutsch wegen auffallender Schwächen zusätzlich gefördert werden. Im ganzen Bezirk sind dies 15 Prozent.

Alle Außerferner Pflicht- und weiterführenden Schulen zusammengefasst haben einen Nicht-Deutsch-Erstspra- chigenanteil von 19 Prozent.