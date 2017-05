Landeck, Zams, Schönwies – Anpfiff ist heuer im September: Zum Schulstart 2017/18 startet ein tirolweit bislang einzigartiges Kooperationsmodell von Fußballvereinen, Schulen und Tiroler Fußballverband (TFV). Was schon in Wörgl, Innsbruck und künftig in Imst jeweils an einer einzigen Schule installiert ist, versuchen die Neuen Mittelschulen (NMS) Landeck und Zams-Schönwies gemeinsam. Kooperationspartner sind drei Fußballklubs – SV Landeck, SV Zams sowie die Fußballgemeinschaft Schönwies/Mils.

Auch die Bezirksschulbehörde redet ein Wörtchen mit. „Wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden. Weil die Schülerzahlen geschrumpft sind, war großes Entgegenkommen von allen Seiten nötig“, betonte Peter Gohm, Obmann des SV Zams, kürzlich bei der Präsentation des Kooperationsmodells.

Was ist dran an der gemeinsamen Vorgangsweise? – Es geht um ganzjährige Förderung von talentierten Burschen und Mädchen im Sportunterricht unter Aufsicht und Führung von geprüften Trainern des Tiroler Fußballverbandes. Zwei Stunden wöchentlich werden Talente aus den beiden Schulen an der NMS Zams-Schönwies trainiert. Die Sichtung, wer geeignet ist, obliegt dem Tiroler Fußballverband, der nach genormten Tests sportmotorische und fußballtechnische Aspekte überprüft. Im März fand bereits ein erster Test in Zams statt. Bis zum Herbst können sich aber noch weitere talentierte Mädchen und Burschen an den beiden Schulen anmelden.

„Gestartet wird mit den ersten Klassen, das ist fix“, sagte Helmut Lorenz, Leiter der Fußballakademie des Tiroler Fußballverbandes. „Es ist erfreulich, dass die Schulen spontan und unkompliziert bei dieser Kooperation mitmachen“, freute sich Ex-Fußballprofi Roland Kirchler. An die Schuldirektoren Karin Walch und Helmut Pauli verteilte er Komplimente.

Die Vertreter der Fußballvereine begrüßten ebenfalls die Initiative. Stefan Moser (Schönwies), Luis Peer (Land­eck) und Peter Gohm (Zams) sprachen von einer „Win-win-Situation“.

Initiator Walter Haid, der die Idee aufgrund des erfolgreichen Sommercamps des SV Zams mit 250 Kindern geboren hatte, zeigte sich begeistert: „Toll, dass die Schulen das Projekt engagiert aufgenommen haben.“ Landecks Pflichtschul­inspektor Bernhard Frischmann ist überzeugt, „dass die Bildungslandschaft der Region eine Vorreiterrolle spielt und dass diese Kooperation ein Ausdruck für das Miteinander ist, das jungen Menschen in sinnvoller Weise im Bereich des Sports und der Schule vorgelebt wird“. (za)