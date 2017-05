Landeck – Die Opposition stieß in der Landecker Gemeinderatssitzung zwei Themen an. Eine barrierefreies Landeck war das Anliegen von Gemeinderat Ahmet Demir (Grüne). Er regte an, dass Mitarbeiter des Bauhofs gemeinsam mit Mitarbeitern der Lebenshilfe Landeck, das Stadtgebiet unter die Lupe nehmen – auch die Erreichbarkeit der Malserstraße sei ein Problem, so Demir. „Trotz gesetzlicher Regelungen ist das Leben für viele Menschen in Landeck nicht barrierefrei.“ Mehr Internationalität wünschte sich Gemeiderat Marco Lettenbichler (SPÖ) in der Sitzung. Er schlug vor, am Programm „Erasmus+“ teilzunehmen. Dabei können Interessierte im Alter zwischen 17 und 30 Jahren einen europäischen Freiwilligendienst in einem anderen EU-Staat ausüben. Lettenbichler schlug das Jugendzentrum vor. „In Zeiten, in denen immer mehr Menschen am größten Friedensprojekt in der europäischen Geschichte zweifeln, gilt es auch für uns, als Gemeinde entgegenzusteuern, die Vorteile der EU zu nützen und unseren Bürgern und Bürgerinnen näherzubringen.“ (mr)