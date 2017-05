Vals – Eine Freude hat er mit dem Projekt, der Bürgermeister. Das ist bei der Baustellenbesichtigung in St. Jodok zu spüren. Stolz erklärt Klaus Ungerank, in welchem Raum des neuen Dorfzentrums der Valser was untergebracht sein wird. Neben Räumlichkeiten für Vereine wie die Bergwacht, Schützen, Musikkapelle oder Sportverein übersiedelt auch das Gemeindeamt in das Gebäude. Herzstück des neuen Zentrums ist der neue Kindergarten, inklusive Räume für den Mittagstisch. Nach den Sommerferien sollen die Kinder einziehen können.

Trotz des unerwarteten Wintereinbruchs im April, der einiges an Schnee brachte, liegt man knapp acht Monate nach dem Spatenstich im Zeitplan. Und auch im Kostenplan, wie BM Ungerank versichert.

Drei Millionen Euro kostet der Um- und Zubau der alten Volksschule in St. Jodok. 97 Prozent davon übernimmt das Land Tirol. Eine finanzschwache Gemeinde könne ein Projekt in dieser Größenordnung nicht stemmen, sagt Ungerank. (dd)