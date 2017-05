Von Liane Pircher

Innsbruck – Die Ausgaben des Bundes für die 24-Stunden-Betreuung steigen jedes Jahr – allein für 2016 betrugen diese 150,6 Millionen Euro (im Jahr 2008 waren es noch 9,1 Mio. Euro!). Um Förderung für diese Alltagsunterstützung können Menschen (bzw. deren Angehörige) mit Pflegestufe drei oder darüber ansuchen. Waren es im Jahr 2011 noch 12.334 Bezieher gewesen, zählte man in Österreich zuletzt (2016) knapp 30.000. In Tirol hat sich die Zahl innerhalb von acht Jahren laut Bundessozialamt von 178 auf 1899 Bezieher sogar verzehnfacht: „Das hat mit der demografischen Entwicklung zu tun“, heißt es. Im Schnitt sind die meisten Bezieher übrigens 83 Jahre alt und sind mehrheitlich weiblich.

Fakt ist, dass sich abseits der Pflegeheime viel­e Angehörige mittels einer Vermittlungsagentur eine leistbare Personenbetreuung holen. 2016 gab es österreichweit 421 gemeldete Agenturen, die vermittelten. Seit Jahren wird darüber gestritten, ob diese Art der Betreuung qualitativ stärker überprüft werden muss – es ist kein geschütztes Gewerbe, wenn es auch vorgeschriebene Mindeststandards gibt, die theoretisch einzuhalten sind.

Geleistet wird diese Arbeit vorwiegend von Helferinnen aus dem Osten, die sich die Arbeit meist im Zwei-Wochen-Rhythmus teilen: „Was sie können, weiß keiner so recht. Die Agenturen werben zwar damit, dass die Frauen Kurse absolviert haben, im Alltag können sie aber oft nicht das, was versprochen wurde. Wozu auch, zumal es für die Gründung einer Agentur wenige Voraussetzungen braucht. Keine pflegerischen zumindest“, sagt dazu Margit L. (Name der Redaktion bekannt), die selbst jahrelang als Diplomkrankenschwester gearbeitet hat und zuletzt für ihren demenzkranken Vater sechs wechselnde Betreuerinnen bei sich zu Hause hatte. Die erhoffte Unterstützung blieb aus, zudem Frau L. selbst ständig mithelfen musste

So wie ihr gehe es vielen Angehörigen. Vor allem dann, wenn es nach einem Krankenhausaufenthalt einen gewissen (Entlassungs-)Druck gebe, könnten viele Familien nicht mehr wählerisch sein. „Da wird dann die 24-Stunden-Betreuung gerne als eierlegende Wollmilchsau aus dem Hut gezaubert“, sagt L. Dass es speziell für Demenzerkrankte schwierig sei, adäquate Hilfe zu finden, bestätigt der Neurologe Peter Dal-Bianc­o, Präsident der Österreichischen Alzheimer­gesellschaft: „So wie 24-Stunden-Betreuungen momentan ablaufen, sind sie als Notprogramm zu betrachten.“

Kritisch zu beäugen sei, dass diese Arbeit vielfach in geschlossenen Systemen, hinter verschlossenen Türen, passiert: „Einen Demenzkranken 24 Stunden lang im 14-Tage-Rhythmus zu betreuen, ist heftig und belastend. Je nach Krankheits­stadium übersteigt diese Aufgabe die Kräfte des Einzelnen. Es braucht mehr begleitend­e Beratung für die Helfer“, sagt Dal-Bianc­o.

Massive Überlastungen der Betreuer können zu passiver Gewalt – etwa das Liegenlassen in Kot und Urin oder ein Einsperren – führen. Es bräuchte Kombinationen von (leistbaren) Hilfe­stellungen. Dal-Bianco begrüßt die neue Initiative „Selbstständig Leben Daheim“ (Aktion 20.000), die Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) – die TT berichtete – angekündigt hat. Hier sollen Langzeitarbeitlose über 50 Jahren in Kursen für eine „mehrstündige Alltagsbegleitung“ herangezogen werden. „Das wäre eine Möglichkeit“, sagt Dal-Bianco. Hier würden auch Sprachbarrieren, oft ein Problem bei der Betreuung durch Osthelferinnen, wegfallen. Um eine gute Qualität in der Pflege gewährleisten zu können, müsse man insgesamt von einer Ökonomisierung der Hilfe wegkommen: „In Heimen ist der Minutenschlüssel ein großer Faktor für die Überlastung des Personals. Wenn vorgeschrieben wird, wie viele Minuten das Waschen eines kranken Menschen dauern darf, wird es in Sachen Menschlichkeit kritisch.“