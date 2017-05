Roppen – Beim 122. Imster Bezirksfeuerwehrtag ging am Freitagabend in Roppen eine Ära zu Ende: Nach 26 Jahren legte Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Raffl sein Amt nieder. Als Nachfolger erhielt sein bisheriger Stellvertreter, Hubert Fischer aus Karrösten, 151 von 153 abgegebenen Stimmen. Der Tarrenzer Feuerwehrkommandant und Vizebürgermeister Stefan Rue­land setzte sich in der Stellvertreter-Wahl gegen Thomas Friedl (Abschnittskommandant Imst-Gurgltal und Stadtkommandant Imst) sowie Johann Schöpf (Abschnittskommandant Hinteres Ötztal) durch. Raffl wurde mit dem „Steckkreuz in Gold“ des Landesverbandes geehrt.

Auch 2016 war ein arbeitsintensives Jahr für die rund 3450 Florianijünger der 38 Feuerwehren des Bezirks: Bezirksfeuerwehrinspektor Josef Wagner berichtete von 176 Brandeinsätzen, 970 technischen Einsätzen und 87 Brandsicherheitsdiensten. Dazu kamen 208 Fehlalarme. „In Summe waren es 1441 Einsätze, bei denen statistisch 12.044 Feuerwehrmitglieder 19.422 unbezahlte Einsatzstunden zu jeder Tages- und Nachtzeit leisteten“, fasst der Pressebeauftragte, der Silzer Kommandant Michael Haslwanter, zusammen. Das entspreche beinahe vier Einsätzen täglich. (TT, pascal)