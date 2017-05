Von Matthias Reichle

Grins – Ein Fanfarenstoß und der mächtigste Mann der antiken Welt trat über die Schwelle der Volksschule Grins. Professor Josef Vögele hatte sich in eine rot-weiße Toga geworfen und den obligatorischen Lorbeerkranz auf den Kopf gesetzt. Als Caesar hätte er wohl so manchen „alten Römer“ überzeugt. „Veni, vidi, vici“, rief er. In den Reihen der Grinner Volksschüler, die ebenfalls weiße Tuniken und Lorbeer im Haar trugen, war es mucksmäuschenstill. Aber was war der Grund für diese Maskerade?

„Schuld“ waren Magdalena Senn, Lisa Putz, Lisa Maria Pleger, Hanna Buchhammer, Lena Siegl, Therese Payer, Verena Seeber, Theresa Stoll, Sabina Maaß, Sibylle Hueber und Alice Platz. Die Studentinnen an der KPH Edith Stein in Stams hatten mit den Schülern eine Woche lang unter dem Motto „Alle Wege führen nach Rom – unserer ist die Via Claudia Augusta“ allerlei Wissen über die alte Römerstraße und die Welt vor 2000 Jahren erarbeitet. Initiator des Projekts war dabei der Verein Via Claudia Augusta mit Kulturreferentin Eva Lunger. Die Kinder lernten verschiedene Aspekte des antiken Lebens kennen – vom Reisen über die Kleidung bis hin zur Küche. „Wir möchten die Via Claudia Augusta gern allen Kindern näherbringen und möchten auch andere Schulen einladen, das Projekt umzusetzen“, betonte Lunger im Anschluss. Das sei ein großes Anliegen.

Weiters will man sich auch in Museen entlang der Strecke mit eigenen Schautafeln, Vitrinen oder Programmen künftig verstärkt um das junge Publikum bemühen. In der Knappenwelt im Gurgltal sei man in den Vorbereitungen bereits sehr weit. Auch im archäologischen Museum Fließ habe man Interesse bekundet.