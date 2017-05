Silz, Imst – Geschafft. Die 21 Kämpfer durften sich nach der absolvierten Prüfung den gelben Gürtel umschlingen. Das ist die erste Stufe, die ein Taekwondo-Kämpfer zu absolvieren hat. An sich eine immer wiederkehrende Routine in einem Kampfsportverein. Und dennoch war es an jenem Donnerstag in Silz etwas anderes, Besonderes. Denn unter den erfolgreichen Prüflingen befanden sich sechs Klienten der Lebenshilfen Imst und Telfs. Grund genug für die Verantwortlichen der Institution, die Silzer Taekwondo-Trainerin Johanna Wagner als „Inklusionsheldin“ vor den Vorhang zu holen.

Jeden Donnerstag treffen sich die Sportbegeisterten in der Lebenshilfe Imst bzw. Telfs und fahren gemeinsam nach Silz. „Das Training macht Spaß. Es freut mich, andere zu treffen“, erklärt Magdalena Stigger. Auch Matthias Mungenast ist stolz, bei der Prüfung alles richtig gemacht zu haben. „Man lernt was und Sport ist gesund.“ Maria Matt hat sich seit dem Training auch im Alltag besser im Griff: „Wenn ich eine Wut habe, mach’ ich die Bewegungen mit meinen Händen – dann geht’s mir besser.“

Trainerin Johanna Wagner freut sich über die sichtbaren Fortschritte ihrer Schüler, die seit Oktober in Silz mittrainieren: „Anfangs hatten viele Mühe mit der Koordination. Heute arbeiten sie sehr konzentriert mit Beinen und Füßen und gehen viel mehr aus sich heraus“, beschreibt Wagner die Entwicklung. Über ihre anfänglichen Zweifel kann sie heute nur schmunzeln, denn „ich habe gelernt, dass man ihnen mehr zutrauen kann, als man denkt“. Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe war auch für die anderen Sportler Neuland. Doch die 20 Kampfsportler haben rasch zusammengefunden und gelernt, miteinander umzugehen – auch wenn einer länger braucht.

„Mir hat der Kampfsport selber sehr viel gebracht“, schwärmt Trainerin Johanna Wagner, „darum möchte ich, dass auch andere daran teilhaben können.“ Besonders bewegungshungrige Kinder und Jugendliche entwickeln beim Training Koordination, Geschicklichkeit und Konzentration, beobachtet die staatlich geprüfte Trainerin. „Das ist ein guter Weg, um seine Kraft und den Bewegungsdrang zu kanalisieren.“ (TT, pascal)