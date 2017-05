Innsbruck – Im wahrsten Sinne des Wortes einen Mann mit klingendem Namen bittet Autor Bernhard Aichner heute in einer Woche im Innsbrucker Casino zum Zeitzeugen-Gespräch. Immerhin wird mit Christof Grassmayr ein Unternehmer zu Gast sein, dessen Handwerk und Kunst in allen Ecken der Welt regelmäßig zu hören sind.

Geboren am 4. März 1938 in Innsbruck, tritt Christof Grassmayr 1962 in den elterlichen Betrieb ein – die im Jahr 1599 gegründete Glockengießerei Grassmayr. Ein Jahr später übernimmt er die Firma und lenkt in der Folge fast 40 Jahre lang die Geschicke des Tiroler Traditionsunternehmens. 2001 übergibt er an seine beiden Söhne Peter und Johannes, die die Glockengießerei nun in 14. Generation leiten.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der Glockengießerei Grassmayr rund 5000 Glocken für fast 100 Länder gegossen – darunter prominente Stücke wie die 1983 bei der Papstmesse in Wien geweihte Glocke, eine Glocke für die Kapelle am Berg Sinai oder die Friedensglocke für den Ort Mösern bei Telfs. Außerdem ist die Gießerei Grassmayr für die Betreuung der größten Glocke von Österreich, für die Pummerin, verantwortlich.

Am Montag nächste Woche ist Christof Grassmayr Gast bei den vom Casino Innsbruck in Kooperation mit der TT und dem ORF Landesstudio Tirol veranstalteten Zeitzeugen-Gesprächen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Eintritt zur Veranstaltung im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria. Amtlicher Lichtbildausweis und Volljährigkeit erforderlich. Reservierung unter 0512/58 70 40 oder per E-Mail an: innsbruck@casinos.at. (TT)