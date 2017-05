Lienz – Die Osttiroler Pferdehalter ließen am Wochenende alle Lienzer an der Schönheit und Pracht ihrer Tiere teilhaben. Die heurige Bezirksausstellung der Noriker und Haflinger begann mit einer Parade durch die Lienzer Innenstadt. Danach ging es zur Bewertung der rund 130 Stuten, Fohlen und Hengste in die Versteigerungshalle. Gewertet wurde in neun (Noriker) bzw. sechs Klassen (Haflinger). Das schönste Norikerpferd ist „Lady“ von Gerhard Steiner (Matrei i. O.). Bei den Haflingern gewann „Avery“ von Alois Obmascher (Obertilliach). Der Haflinger-Jugendsieg ging an „Ribana“ von Christian Oberwalder (St. Jakob i. D.). (TT)