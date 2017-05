Von Claudia Funder

Außervillgraten – Fingerfertigkeit und Präzision auf den Knöpfchen, Rhythmusgefühl und gute Nerven sind gefragt, wenn sich Teilnehmer aus nah und fern beim Europäischen Steirische-Harmonika-Festival messen werden. In Außervillgraten finden von 25. bis 28. Mai die Harmonika-Weltmeisterschaft und der Österreichische Wettbewerb für Steirische Harmonika & Volksmusikgruppen statt. 210 Musiker werden aufspielen, heißt es auf TT-Anfrage vonseiten der Gemeinde. Diese ist – nach 1999 und 2003 – zum dritten Mal WM-Gastgeber.

Wenn die weltbesten Harmonikaspieler in Konkurrenz ihre Talente präsentieren, haben alle Interessierten die Möglichkeit, bei dem klangvollen Spektakel samt Ausscheidungswettkämpfen und schwungvollen Gastspielen von Gruppen eines Rahmenprogramms mit dabei zu sein. Bewerbsmäßig zur Harmonika greifen werden etwa Musiker aus ganz Österreich, Slowenien, Südtirol, Deutschland und der Schweiz. Die längste Anreise hat ein Ukrai­ner abzuspulen.

Der Startschuss zu der buchstäblich harmonischen Veranstaltung fällt am Donnerstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr mit dem Aufmarsch der Musikkapelle Außervillgraten. Die Eröffnung im Haus Valgrata beginnt um 20 Uhr mit dem Duo Harfonie sowie dem Villgrater Echo.

Am Freitag, 26. Mai, wird es dann für die Teilnehmer ernst, wenn im Haus Valgrata und in der Volksschule ganztags die Bewerbe ausgetragen werden. Als einziger Osttiroler an den Start geht Robert Hofmann um 15.45 Uhr. Der erste Wettkampftag wird mit Darbietungen des Weltmeisters Jakob Bergmann – er wuchs übrigens in Außervillgraten auf und lebt heute in Innsbruck – und seinen Musikanten sowie der Tschuinggn Musik ab 20 Uhr im Haus Valgrata stimmungsvoll ausklingen.

Auch am Samstag, 27. Mai, heißt es ganztägig, sich mit harter Konkurrenz zu messen. Nach den Bewerben marschiert um 18 Uhr die Musikkapelle Außervillgraten zum Dorfplatz, bevor den von der gestrengen Jury ermittelten Siegern Pokale und Medaillen übergeben werden und das Preisträgerkonzert steigt.

Geistliche Harmonikaklänge von Werner Katolnig und seinen Schülern stehen bei der Umrahmung des Gottesdienstes am Sonntag, 28. Mai, 8.15 Uhr, in der Pfarrkirche St. Gertraud auf dem Programm. Ab 10 Uhr bildet der Frühschoppen mit Maibaumverlosung den abschließenden Part des musikalischen Großevents.