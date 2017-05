Von Simone Tschol

Reutte – Wie ausgestorben war das Zentrum von Reutte am Sonntag. Kein Auto, kein Spaziergänger weit und breit. Am schlechten Wetter konnte es aber nicht gelegen haben, denn kaum in der Innsbrucker Straße angekommen, bot sich ein ganz anderes Bild: restlos überfüllte Parkplätze, zugeparkte Gehsteige, Fußgänger, die schwere Einkaufstaschen nach Hause schleppten. Und am Sportplatz – beim Lions-Flohmarkt – herrschte Volksfeststimmung.

Noch am Vorabend hatten sich die Löwen Sorgen wegen des Schlechtwetters gemacht. Wie sich herausstellen sollte, völlig unbegründet. Schon früh morgens strömten die Schnäppchenjäger zum Zelt, um Raritäten zu ergattern. „Die ganz Fanatischen waren schon eine Stunde vorher da, um sich die Pole-Position für den Zelteinlass um 8 Uhr zu sichern“, lacht Gerd Huter vom Organisationsteam. Eine ausgefeilte Ellbogentechnik war dabei sehr hilfreich. Auch tagsüber. Denn der Ansturm ebbte nicht ab. Bis in den späten Nachmittag hinein herrschte dichtes Gedränge an den Verkaufsständen. „So viel wie heuer haben wir noch nie verkauft“, lautete schon mittags der einhellige Tenor der Verkaufs-Helfer.

Und ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen. 61.197,71 Euro – und damit um 5000 Euro mehr als noch im Vorjahr – wurden heuer beim Lions-Flohmarkt umgesetzt. „Das ist neuer Rekord“, freut sich Huter und fügt hinzu: „Der Flohmarkt ist nicht nur wegen des unglaublichen Umsatzes super, sondern auch, weil der Zusammenhalt wächst. Jeder gibt in dieser Woche sein Bestes. Das schweißt zusammen.“

Auch Lions-Präsident Josef Walch ist begeistert: „Wir haben heuer so viel Ware wie noch nie zum Verkauf bekommen. Schade ist nur, dass man von einigen zur Müllentsorgung missbraucht wird.“ Die Belastung sei für alle Beteiligten enorm. „Wir sind am Limit. Die Vorbereitungen dauern ein halbes Jahr, die Woche vor dem Flohmarkt ist Schwerstarbeit und der Flohmarkt selbst natürlich auch. Aber solange der Erfolg da ist, werden wir weitermachen“, meint Walch. Am Gelingen der Veranstaltung waren heuer rund 140 Löwen, Freunde und Freiwillige beteiligt.

Zwei Drittel des Umsatzes bleiben als Reinerlös übrig, und dieses Geld wiederum zu 80 Prozent im Bezirk. Der Rest geht über Außerfern an Hilfsprojekte ins Ausland. Was Walch besonders freut: „Die Restware, immerhin ein ganzer Container voll, wird über die Caritas nach Rumänien gebracht, wo die Sachen eine neue Verwendung finden.“