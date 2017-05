Imst – Ausgehend von der Seifenerzeugung vernichtete im Jahre 1822 eine gewaltige Feuersbrunst 206 der 220 Häuser in der Imster Innenstadt. Seit 195 Jahren gedenkt die Imster Bevölkerung in traditioneller Form dieser Katastrophe. In Begleitung von BM Stefan Weirtaher, Vertretern des Gemeinderates und Teilen der Bevölkerung zog die Imster Feuerwehr mit der Geistlichkeit betend bei der Floriani-Prozession vom alten Zeughaus zum Florianibrunnen. Die gewachsene Tradition wurde in den letzten Jahren durch eine umfassende Fahrzeugsegnung erweitert. Dem anschließenden Festgottesdienst folgte ein Festakt mit Ehrungen und Beförderungen. (tp)