Imst – Die Stadtgemeinde rief und viele Imster Vereine folgten dem Aufruf. Die Gurgltalmetropole veranstaltete am Samstag wieder einen „Tag des Frühlingsputzes“. Bereits im Vorfeld beteiligten sich 200 Schüler der Volksschule Unterstadt an dieser Aktion. Am Samstag waren noch einmal 350 Mitglieder von 36 Vereinen im Einsatz. Auch Asylwerber und Bewohner des SOS-Kinderdorfes waren bei der Säuberungsaktion dabei. Nicht nur die Innenstadt wurde gesäubert, auch die Naherholungsgebiete wurden auf Vordermann gebracht. Zusätzlich wurden Bachufer vom Unrat befreit.

Als Belohnung gab es dann eine Stärkung beim Musikpavillon durch das Rote Kreuz. Dort bilanzierte ein strahlender Norbert Praxmarer, Obmann des Umweltausschusses: „Heuer nahmen wieder mehr Personen an dieser Aktion teil, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es wurden 95 Säcke mit Sperrmüll mit einem Gewicht von 966 Kilo gesammelt. Weiters fielen 228 Kilo Altholz und 140 Kilo Alteisen an.“ Zudem fanden die Sammler eine Waschmaschine, ein Dachfenster, einen Benzinkanister und Reifen. Erfreulich sei die Tatsache, dass in Summe weniger Müll zu entsorgen war: „Die Bevölkerung ist umweltbewusster geworden.“ (peja)